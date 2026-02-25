King Gnu¡¢¡ÖµÕÌ´¡×¤¬¼«¿È3ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô4²¯²óÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡King Gnu¤Î¡ÖµÕÌ´¡Ù¤¬¡¢2·î25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï133Ëü5675²ó¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï4²¯71Ëü7009²ó¡£¼«¿ÈÄÌ»»3ºîÌÜ¡Ú¢¨¡Û¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô4²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛKing Gnu¡ÖµÕÌ´¡×MV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¡Ê2021Ç¯12·î24Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¢¨¡ÛKing Gnu¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô4²¯²óÆÍÇË¤Û¤«ºîÉÊ¢¨Ã£À®½ç¡¿¡ÖÇòÆü¡×¡ÖSPECIALZ¡×
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä
