King Gnu¡ÖµÕÌ´¡×¡Ê¸¢Íø¸µ¡§¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¿2021Ç¯12·î24ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡King Gnu¤Î¡ÖµÕÌ´¡Ù¤¬¡¢2·î25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï133Ëü5675²ó¤òµ­Ï¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï4²¯71Ëü7009²ó¡£¼«¿ÈÄÌ»»3ºîÌÜ¡Ú¢¨¡Û¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô4²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡ÚÆ°²è¡ÛKing Gnu¡ÖµÕÌ´¡×MV

¡¡ËÜºî¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¡Ê2021Ç¯12·î24Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡Ú¢¨¡ÛKing Gnu¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô4²¯²óÆÍÇË¤Û¤«ºîÉÊ¢¨Ã£À®½ç¡¿¡ÖÇòÆü¡×¡ÖSPECIALZ¡×

¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È

¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä