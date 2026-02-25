back number¡¢¡ÖÎø¡×¤¬¼«¿È14ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô2²¯²óÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡back number¤Î¡ÖÎø¡×¤¬¡¢2·î25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô137Ëü6068²ó¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï2²¯70Ëü9939²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿ÈÄÌ»»14ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô2²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¡Ú¢¨¡Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûback number¡ÖÎø¡×MV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖJAPAN COUNTDOWN¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë2012Ç¯3·îÅÙ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¢¨¡Ûback number¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô2²¯²óÆÍÇË¤Û¤«ºîÉÊ¢¨Ã£À®½ç¡¿¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¡Ö¹âÎæ¤Î²Ö»Ò¤µ¤ó¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡×¡Ö²øÅð¡×¡Ö²ÖÂ«¡×¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ö¥æ¡¼¡×¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¡ÖHAPPY BIRTHDAY¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î»í¡×¡Ö¤ï¤¿¤¬¤·¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¿ÍÃ£¤Ë¡×
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä
