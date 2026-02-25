¡áLOVE¡¢½é¤Î¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡×TOP5Æþ¤ê¡¡¼«¸ÊºÇ¹â¤Î½é½µºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¡áLOVE¤Î¿·¶Ê¡Ö·àÌôÃæÆÇ¡×¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î3·î2ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç5°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡×¤Ç¤Î9°Ì¡Ê2025Ç¯9·î22ÆüÉÕ¡Ë¤«¤é¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¼«¿È½é¤ÎTOP5Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·àÌôÃæÆÇ¡ª¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡áLOVE
¡¡½µ´ÖºÆÀ¸¿ô723.4Ëü²ó¡Ê7,233,939²ó¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡×¤Î517.9Ëü²ó¡Ê5,178,966²ó¡¢2025Ç¯9·î22ÆüÉÕ¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢¼«¸ÊºÇ¹â½é½µºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Ìî¸ý°á¿¥¡¢º´¡¹ÌÚÉñ¹á¤¬¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤òÉ½Âê¶Ê¤È¤·¤¿20thCD¥·¥ó¥°¥ë¤ò4·î1Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«24°Ì¤Ë¤Ï¡¢Travis Japan¤Î¿·¶Ê¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ê¤·¤á¤«¤±¡¦¤ê¤å¤¦¤ä¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ç¡¢Æ±ÆüÉÕ¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡275°Ì¤Ë¤Ï¡¢2·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿M!LK¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë / ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Ë¼ýÏ¿¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¡×¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä
