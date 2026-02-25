JUDY AND MARY¡Ö¤½¤Ð¤«¤¹¡×¡Ê¸¢Íø¸µ¡§¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¿2015Ç¯5·î27ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡JUDY AND MARY¤Î¡Ö¤½¤Ð¤«¤¹¡×¤¬¡¢2·î25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô51Ëü328²ó¤òµ­Ï¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯42Ëü8550²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛYUKI¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È

¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¡Ê1996Ç¯1·îÊüÁ÷¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ1996Ç¯2·î¤ËCD¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯Çä¡£1996Ç¯3·î4ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎßÀÑÇä¾å¤Ï105.8ËüËç¡£

¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È

¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä