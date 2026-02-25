JUDY AND MARY¡¢¡Ö¤½¤Ð¤«¤¹¡×¤¬¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡JUDY AND MARY¤Î¡Ö¤½¤Ð¤«¤¹¡×¤¬¡¢2·î25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô51Ëü328²ó¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯42Ëü8550²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛYUKI¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¡Ê1996Ç¯1·îÊüÁ÷¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ1996Ç¯2·î¤ËCD¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯Çä¡£1996Ç¯3·î4ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎßÀÑÇä¾å¤Ï105.8ËüËç¡£
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä
