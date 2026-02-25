Í¥Î¤¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤¬¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾å3ºîÌÜ¡õ¥½¥í½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô10²¯²óÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡Í¥Î¤¤Î¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤¬¡¢2·î25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô158Ëü9616²ó¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï10²¯85Ëü7738²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾å3ºîÌÜ¡Ú¢¨¡Û¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô10²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈÎáÏÂ¡É¤Ë²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¼ºÎø¥½¥ó¥°¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡×MV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2021Ç¯ÅÙ¡¢22Ç¯ÅÙ¤Î2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¢¨¡Û¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô10²¯²óÆÍÇË¤Û¤«ºîÉÊ¢¨Ã£À®½ç¡¿YOASOBI¡ÖÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡×¡¢YOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈÎáÏÂ¡É¤Ë²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¼ºÎø¥½¥ó¥°¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡×MV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2021Ç¯ÅÙ¡¢22Ç¯ÅÙ¤Î2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¢¨¡Û¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô10²¯²óÆÍÇË¤Û¤«ºîÉÊ¢¨Ã£À®½ç¡¿YOASOBI¡ÖÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡×¡¢YOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä