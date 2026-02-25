ÃæÅç·ò¿Í¡ØIDOL1ST¡ÊSpecial Edition¡Ë¡Ù¡¢¼«¿ÈÄÌ»»2ºîÌÜ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡×1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡ÃæÅç·ò¿Í¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIDOL1ST¡ÊSpecial Edition¡Ë¡Ù¤¬¡¢25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡ÖXTC¡×¡ÖGods¡ÇPlay feat.Naomi Watanabe¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡½é½µDL¿ô¤Ï0.5ËüDL¡Ê5,233DL¡Ë¤Ç¡¢¡ØN / bias¡ÊSpecial Edition¡Ë¡Ù¡Ê2025Ç¯1·î6ÆüÉÕ¡§2098DL¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤òµÏ¿¡£¡ØN / bias¡ÊSpecial Edition¡Ë¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¼«¿ÈÄÌ»»2ºîÌÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÈNo1¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤È¤È¤â¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦ÃæÅç·ò¿Í¤Ë¤è¤ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é²ò¼á¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡£Æ±ÆüÈ¯Çä¤ÎCD¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â¤È¤Ê¤ë½é½µ7.0ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡ÖXTC¡×¡ÖGods¡ÇPlay feat.Naomi Watanabe¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡½é½µDL¿ô¤Ï0.5ËüDL¡Ê5,233DL¡Ë¤Ç¡¢¡ØN / bias¡ÊSpecial Edition¡Ë¡Ù¡Ê2025Ç¯1·î6ÆüÉÕ¡§2098DL¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤òµÏ¿¡£¡ØN / bias¡ÊSpecial Edition¡Ë¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¼«¿ÈÄÌ»»2ºîÌÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä