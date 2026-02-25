Travis Japan¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×¡¢ÄÌ»»10ºîÌÜ¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡×1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡Travis Japan¤Î¿·¶Ê¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×¤¬¡¢25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½é½µDL¿ô2.7ËüDL¡Ê27,475DL¡Ë¤Ç1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£2025Ç¯11·î10ÆüÉÕ¤Ç¤Î¡ÖDisco Baby¡×¤ËÂ³¤¡¢¼«¿ÈÄÌ»»10ºîÌÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛTravis Japan¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×MV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ê¤·¤á¤«¤±¡¦¤ê¤å¤¦¤ä¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÁÞÆþ²Î¡£4·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëTravis Japan¤Î2ndCD¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Î¿·¾®´ä½Ð¿È¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦ZORN¡Ê¥¾¡¼¥ó¡Ë¤È¸åÆ£¿¿´õ¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖÃÏ¸µLOVE¡Êfeat.¸åÆ£¿¿´õ¡Ë¡×¤¬¡¢½é½µDL¿ô1.2ËüDL¡Ê12,077DL¡Ë¤Ç½éÅÐ¾ì¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÏBACHLOGIC¤¬¼ê¤¬¤±¡¢ZORN¤ÈÆ±¤¸ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÌÚÂ¼Úå¤âÍ§¾ð»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï¡¢Mr.Children¤Î¿·¶Ê¡ÖSaturday¡×¤¬½é½µDL¿ô0.9ËüDL¡Ê8,757DL¡Ë¤Ç½éÅÐ¾ì¡£Íè·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ºÀ¼¡Ù¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä
