¡¡Íè·î³«Ëë¤Î½÷»Ò¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ËÎ×¤à½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎMF¾¾·¦¿¿¿´¡Ê¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ë¤¬24Æü¡¢³«ºÅÃÏ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á10»î¹ç½Ð¾ì¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¤âÌµÆÀÅÀ¡£¡Ö¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤òÀ¸¤«¤»¤¿¤é¡×¤È½é¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¡£ÍèÇ¯¤ÎWÇÕÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤Æ¤ª¤ê·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤á¤Ð18Æü´Ö¤Ç6»î¹ç¤òÀï¤¦²áÌ©ÆüÄø¡£21ºÐ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸·¤·¤¤Âç²ñ¤³¤½³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£