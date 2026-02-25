ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¡¢23½µÏ¢Â³1°Ì¡¡Creepy Nuts¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤ÈÊÂ¤ÖÎòÂå2°Ì¥¿¥¤¡¢¥½¥í¤Ï»Ë¾å½é¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖIRIS OUT¡×¤¬¡¢25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀ½µ¿ô¡×µÏ¿¤ò23½µÏ¢Â³¤Ë¿¤Ð¤·¡¢YOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤òÄ¶¤¨¡¢Creepy Nuts¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤ÈÊÂ¤ÖÎòÂå2°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÎòÂåÃ±ÆÈ1°ÌµÏ¿¤ò¼«¸Ê¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×MV
¡¡½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï1017.4Ëü²ó¡Ê10,173,886²ó¡Ë¡£2025Ç¯9·î29ÆüÉÕ¤«¤é23½µÏ¢Â³¤Ç½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1000Ëü²óÄ¶¤¨Ï¢Â³½µ¿ô¡×µÏ¿¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎòÂåÃ±ÆÈ3°Ì¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂå1°ÌµÏ¿¤ò¼«¸Ê¹¹¿·¤·¤¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï3²¯9738.2Ëü²ó¡Ê397,381,629²ó¡Ë¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¤è¤ê¸ø³«¡Ë¼çÂê²Î¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤¬¡¢Àè½µ2·î23ÆüÉÕ¤Î5°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ÆËÜºî½é¤ÎTOP3Æþ¤ê¡£¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Î3°Ì¡Ê2025Ç¯12·î8ÆüÉÕ¤Û¤«¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤òµÏ¿¡£½µ´ÖºÆÀ¸¿ô930.3Ëü²ó¡Ê9,303,451²ó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î19ÆüÉÕ¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Î865.8Ëü²ó¡Ê8,657,831²ó¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢¼«¸ÊºÇ¹â½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤â½µ´ÖºÆÀ¸¿ô905.6Ëü²ó¡Ê9,056,183²ó¡Ë¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢M!LK¤ÏTOP3¤Ë2ºîÉÊ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä
