¡¡22¾¡16ÇÔ¤Ç5°Ì¤Î¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¤Ï24Æü¡¢28Æü¤«¤éÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë6°Ì¤ÎÈ¬²¦»Ò¤È¤Î2Ï¢Àï¤Ë¸þ¤±¡¢Ä¹²¬»ÔÆâ¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥²¡¼¥àº¹¤ï¤º¤«1¤Ç·ë²Ì¼¡Âè¤Ç½ç°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê2»î¹ç¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢PGÉÍÅÄµ®Î®ÇÏ¡Ê28¡Ë¤Ï¡Ö½ç°Ì¤È¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬2Ï¢¾¡¤¹¤ë¤À¤±¡×¤È¾¡Íø¤À¤±¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤ÎÈ¬²¦»Ò¤È¤ÎÁ°²óÂÐÀï¤Ï2Ï¢¾¡¤³¤½¤·¤¿¤¬¡¢¶¦¤ËÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¡£ÉÍÅÄ¤â¡ÖÁ°²ó¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤â¾¡¤Æ¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£Îý½¬Á°¤Ë¤ÏÆþÇ°¤ËÁê¼ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Á´ÂÎÎý½¬¸å¤Ë¤Ï3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Î¼«¼çÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÁ°²óÂÐÀï¤ÎºÆ¸½¤È¤Ê¤ë2Ï¢¾¡¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ù¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊÂçÅç¡¡µýÌé¡Ë