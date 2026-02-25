Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡×¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¡¡¡Ö30ºî¡×¤ÇÎòÂåµÏ¿¤ò¼«¸Ê¹¹¿·¡Ê°ìÍ÷¡Ë¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡×¤¬¡¢25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ®½Å¤Ê¥Ç¥â²»¸»¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡×Behind
¡¡½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï71.8Ëü²ó¡Ê718,424²ó¡Ë¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯31.4Ëü²ó¡Ê100,313,856²ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢1²¯²óÆÍÇË¤Ï¼«¿ÈÄÌ»»30ºîÌÜ¡£¼«¿È¤¬»ý¤ÄÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤Î¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇËºîÉÊ¿ô¡×µÏ¿¡Ú¢¨¡Û¤ò¼«¸Ê¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¢¨¡Û¡ÖÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¿ô¡×µÏ¿¡¡¢¨Æ±½ç°Ì¤ÏÃ£À®½ç
1°Ì¡§Mrs. GREEN APPLE¡Ê30ºî¡Ë¡¢2°Ì¡§back number¡Ê22ºî¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï2024¥¹¥Ý¡¼¥Ä±þ±ç¥½¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£À©ºîÅö½é¤«¤éÅßµ¨¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡×¤Ë¤âºÎÍÑ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹ ¡Á2026 winter version¡Á¡Ù¤¬º£Âç²ñ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Mrs. GREEN APPLE ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¡Ö1²¯²ó¡×ÆÍÇË ºîÉÊ°ìÍ÷¡Ê¢¨Ã£À®½ç¡Ë
1ºîÌÜ¡§¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î¡×¡Ê2021Ç¯1·î11ÆüÉÕ¡Ë2019Ç¯7·î18ÆüÇÛ¿®³«»Ï
2ºîÌÜ¡§¡ÖÀÄ¤È²Æ¡×¡Ê2021Ç¯5·î3ÆüÉÕ¡Ë2018Ç¯7·î12ÆüÇÛ¿®³«»Ï
3ºîÌÜ¡§¡ÖÅÀÉÁ¤Î±´ ¡Êfeat. °æ¾å±ñ»Ò¡Ë ¡×¡Ê2021Ç¯8·î16ÆüÉÕ¡Ë2018Ç¯7·î31ÆüÇÛ¿®³«»Ï
4ºîÌÜ¡§¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¡×¡Ê2021Ç¯10·î25ÆüÉÕ¡Ë2018Ç¯12·î26ÆüÇÛ¿®³«»Ï
5ºîÌÜ¡§¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥·¥º¥à¡×¡Ê2022Ç¯5·î9ÆüÉÕ¡Ë2019Ç¯3·î15ÆüÇÛ¿®³«»Ï
6ºîÌÜ¡§¡Ö¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡×¡Ê2022Ç¯10·î24ÆüÉÕ¡Ë2022Ç¯5·î24ÆüÇÛ¿®³«»Ï
7ºîÌÜ¡§¡ÖWanteD! WanteD!¡×¡Ê2023Ç¯3·î13ÆüÉÕ¡Ë2017Ç¯8·î29ÆüÇÛ¿®³«»Ï
8ºîÌÜ¡§¡ÖSoranji¡×¡Ê2023Ç¯5·î15ÆüÉÕ¡Ë2022Ç¯10·î18ÆüÇÛ¿®³«»Ï
9ºîÌÜ¡§¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥¹¡Êfeat. asmi¡Ë¡×¡Ê2023Ç¯8·î7ÆüÉÕ¡Ë2022Ç¯6·î14ÆüÇÛ¿®³«»Ï
10ºîÌÜ¡§¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡Ê2023/8/28ÉÕ¡Ë2023Ç¯4·î25ÆüÇÛ¿®³«»Ï
11ºîÌÜ¡§¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¡Ê2023Ç¯10·î16ÆüÉÕ¡Ë2022Ç¯11·î8ÆüÇÛ¿®³«»Ï
12ºîÌÜ¡§¡ÖMagic¡×¡Ê2023Ç¯11·î6ÆüÉÕ¡Ë2023Ç¯6·î13ÆüÇÛ¿®³«»Ï
13ºîÌÜ¡§¡ÖStaRt¡×¡Ê2023Ç¯11·î27ÆüÉÕ¡Ë2015Ç¯7·î1ÆüÇÛ¿®³«»Ï
14ºîÌÜ¡§¡Ö½Õ½¥¡×¡Ê2024Ç¯2·î19ÆüÉÕ¡Ë2018Ç¯2·î14ÆüÇÛ¿®³«»Ï
15ºîÌÜ¡§¡ÖCHEERS¡×¡Ê2024Ç¯5·î20ÆüÉÕ¡Ë2019Ç¯9·î19ÆüÇÛ¿®³«»Ï
16ºîÌÜ¡§¡Ö¥Ë¥å¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×¡Ê2024Ç¯5·î27ÆüÉÕ¡Ë2022Ç¯3·î18ÆüÇÛ¿®³«»Ï
17ºîÌÜ¡§¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡Ê2024Ç¯6·î24ÆüÉÕ¡Ë2024Ç¯4·î11ÆüÇÛ¿®³«»Ï
18ºîÌÜ¡§¡ÖANTENNA¡×¡Ê2024Ç¯9·î2ÆüÉÕ¡Ë2023Ç¯7·î4ÆüÇÛ¿®³«»Ï
19ºîÌÜ¡§¡Ö¥Ê¥Ï¥È¥à¥¸¡¼¥¯¡×¡Ê2024Ç¯9·î9ÆüÉÕ¡Ë2024Ç¯1·î17ÆüÇÛ¿®³«»Ï
20ºîÌÜ¡§¡Ö¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¡×¡Ê2024Ç¯11·î4ÆüÉÕ¡Ë2024Ç¯6·î12ÆüÇÛ¿®³«»Ï
21ºîÌÜ¡§¡Öfamilie¡×¡Ê2024Ç¯12·î16ÆüÉÕ¡Ë2024Ç¯8·î9ÆüÇÛ¿®³«»Ï
22ºîÌÜ¡§¡ÖDear¡×¡Ê2025Ç¯1·î13ÆüÉÕ¡Ë2024Ç¯5·î20ÆüÇÛ¿®³«»Ï
23ºîÌÜ¡§¡Ö¥Ó¥¿¡¼¥Ð¥«¥ó¥¹¡×¡Ê2025Ç¯3·î10ÆüÉÕ¡Ë2024Ç¯11·î29ÆüÇÛ¿®³«»Ï
24ºîÌÜ¡§¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¡Ê2025Ç¯4·î21ÆüÉÕ¡Ë2025Ç¯1·î20ÆüÇÛ¿®³«»Ï
25ºîÌÜ¡§¡Ölovin'¡×¡Ê2025Ç¯5·î19ÆüÉÕ¡Ë2019Ç¯8·î17ÆüÇÛ¿®³«»Ï
26ºîÌÜ¡§¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¡Ê2025Ç¯6·î23ÆüÉÕ¡Ë2025Ç¯4·î5ÆüÇÛ¿®³«»Ï
27ºîÌÜ¡§¡ÖAttitude¡×¡Ê2025Ç¯7·î21ÆüÉÕ¡Ë2019Ç¯10·î1ÆüÇÛ¿®³«»Ï
28ºîÌÜ¡§¡Öbreakfast¡×¡Ê2025Ç¯10·î6ÆüÉÕ¡Ë2025Ç¯6·î4ÆüÇÛ¿®³«»Ï
29ºîÌÜ¡§¡ÖÅ·¹ñ¡×¡Ê2025Ç¯11·î10ÆüÉÕ¡Ë2025Ç¯5·î2ÆüÇÛ¿®³«»Ï
30ºîÌÜ¡§¡Ö¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡×¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡Ë2024Ç¯7·î3ÆüÇÛ¿®³«»Ï
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä
