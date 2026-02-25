¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¡±ÊºîÇîÈþ¤È18Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é¡ª¡Ö¶»¤ò¼Ú¤ê¤ÆË½¤ì¤¿¤¤¡×¡¡TBS¥É¥é¥Þ¡Ö»þ¤¹¤Ç¤Ë¤ª¥¹¥·¡ª¡©¡×
¡¡½÷Í¥¤Î±ÊºîÇîÈþ¡Ê55¡Ë¤¬14Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë4·î´ü¤ÎTBS¡Ö»þ¤¹¤Ç¤Ë¤ª¥¹¥·¡ª¡©¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ê40¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£2¿Í¤Ï2008Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¿Í¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¾Ð¤¦¤Ê¡×°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¡£¾¾»³¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î¶¦±é¤«¤é18Ç¯¤¿¤Á¡¢´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£¡¢¤Þ¤¿±Êºî¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£±Êºî¤µ¤ó¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êË½¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢É×¤È»àÊÌ¤·°ì¿ÍÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿±Êºî±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Â©»Ò¤Î½¢¿¦¤ÇË¬¤ì¤¿¼«Ê¬»þ´Ö¤Ç3¥«·î¤Ç¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Öò¿¡Ê¤¹¤·¡Ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤ÎÌç¤òÃ¡¤¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß½Ð¤¹¾Ð¤¤¤¢¤ê¡ª¥í¥Þ¥ó¥¹¤¢¤ê¡ª¤ª¥¹¥·¤¢¤ê¡ª¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿ÍÀ¸±þ±ç¥É¥é¥Þ¡£¾¾»³¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç·øÊª¤Ê¡Öò¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Î¹Ö»Õ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡±Êºî¤È¾¾»³¤Ï¡¢08Ç¯¤ÎÏÃÂêºî¡¦±Ç²è¡Ö¿Í¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¾Ð¤¦¤Ê¡×°ÊÍè¡¢18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ±Êºî±é¤¸¤ëÈþ½Ñ¹Ö»Õ¤È¾¾»³±é¤¸¤ë¤½¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿Æó¿Í¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÎ©¾ì¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡ÖÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òò¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç»Ï¤á¤ëÀ¸ÅÌ¡×¤È¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç·øÊª¤Êò¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¹Ö»Õ¡×¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¡£
¡¡±Êºî¤Ï¡Ö¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÅÙ¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾¾»³¤â¡Ö18Ç¯·Ð¤Ã¤Æ´Ä¶¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÎºÆ¶¦±é¤¬³Ú¤·¤ß¡£±Êºî¤µ¤ó¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤ÆË½¤ì¤¿¤¤¡ª¡×¤È¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤ÎÌò¤òò¿¥Í¥¿¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡¢±Êºî¤¬¾¾»³±é¤¸¤ëÂç¹¾¸Í¤ò¡ÖÎÏ¶¯¤¤¿§±ð¤ò´¶¤¸¤ë¡È¥«¥Ä¥ª¡É¡×¡¢¾¾»³¤Ï±Êºî±é¤¸¤ë¤ß¤Ê¤È¤ò¡ÖÄ«ÃëÈÕ¤É¤³¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡ÈÇ¼Æ¦´¬¤¡É¡×¤ÈÉ½¸½¡£»þ¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó¶¦±é¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉÆó¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡°Ê²¼¤Ï¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡£
¡¡Á°²ó¤Î¶¦±é¤«¤é18Ç¯¤¿¤Á¡¢´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£¡¢¤Þ¤¿±Êºî¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Á°ºî¤Ç¤â¥í¥Þ¥ó¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡Ä±Êºî¤µ¤ó¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êË½¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÂç¹¾¸Í¤Ï¡¢¿¦¿Íµ¤¼Á¤Î¤Û¤È¤ó¤É¾Ð¤ï¤Ê¤¤·øÊª¤ÊÃË¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃË¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë»Ñ¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ë¸«¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Êª¸ì°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªò¿¤ò°®¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°®¤ì¤Ð°®¤ë¤Û¤É¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡©¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡×¤È¿·¤·¤¤²ÝÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î°ã¤¤¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¤ò¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤¥×¥í¤Îµ»½Ñ¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¡¢Æü¡¹Àï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ò¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¬ÉñÂæ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇ»¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª