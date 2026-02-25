¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢¡Ö½é¿´LOVE¡Ê¤¦¤Ö¤é¤Ö¡Ë¡×¤¬¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¡Ö½é¿´LOVE ¡Ê¤¦¤Ö¤é¤Ö¡Ë¡×¤¬¡¢2·î25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô36Ëü4902²ó¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯5Ëü7875²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ö½é¿´LOVE¡Ê¤¦¤Ö¤é¤Ö¡Ë¡×MV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡È¥¢¥ª¥Ï¥ë´¶¡ÉÁ´³«¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä
