¿²¶ñ¤ÎÀ¾Àî¤È¡Ö¿çÌ²¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È·ÀÌó¡×10¼þÇ¯
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¿çÌ²¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¿²¶ñÂç¼ê¤ÎÀ¾Àî³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï25Æü¡¢·ÀÌó10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£·ëº§À¸³è¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÌ´¤ò¸«¤è¤¦¡ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó2026¡×¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¥¨¥¢¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¹ØÆþ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÂçÃ«¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦Íî¤ÁÃå¤¤¤¿»Ñ¤ÎÂçÃ«¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤´¼«¿È¤ÇÎÁÍý¤Ï¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤À¡£¡Ö¸µ¡¹¤Ï¤Þ¤¢¡¢¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£ºÇ¶á¤Ï¡Ä·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Û¤È¤ó¤Éºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤Þ¤¿¡Ö»î¹ç¸å¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÏÂçÃ«¤ÈÆ±¼Ò¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¥¨¥¢¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢2017Ç¯¡¢2018Ç¯¡¢2022Ç¯¡¢2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¥á¥¤¥¥ó¥°²èÁü¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾ï¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ëí¤Î¹â¤µ¤ä¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÎÁÇºà¤ò¿¿·õ¤ËÄ´À°¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Î»Ñ¡×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î´ü´Ö¤Ï3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡Ö¥¨¥¢¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢±þÊç¤·¤¿Ãæ¤«¤é17Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Önishikawa¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂçÃ«æÆÊ¿¡¡³Ý¤±¤Õ¤È¤ó¥«¥Ð¡¼¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º¡Ë¡×¤¬Åö¤¿¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ÎÀÄ¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢ÅêÂÇ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÂçÃ«¤¬À÷¤áÈ´¤«¤ì¤¿ÆÃÀ½ÉÊ¤À¡£¹¹¤Ë100¿Í¤Ë¡Önishikawa¥¿¥ª¥ë¡×¤âÅö¤¿¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë