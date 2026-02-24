¡ÚÌµ°õ¥ï¥ó¥Ô¡Û¤¬ºÇ¶¯¡ª 1Ëç¤Ç¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ¥¢¥Ã¥×♡¡ÖÃå²ó¤·È´·²¥ï¥ó¥Ô¡×
¥³ー¥Ç¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãå²ó¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¡£1Ëç¤Ç¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤ê¡¢±©¿¥¤ê¤ä¥Ü¥È¥à¥¹¤È¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤¿¤ê¤È¡¢Éý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤¬¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¾åÉÊ¤Ê¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤«¤â¡£ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿ÁÇºà´¶¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
·Ú¤ä¤«¤Ê¥¬ー¥¼À¸ÃÏ¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë
¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¡ÖÉØ¿Í Æó½Å¥¬ー¥¼ ¥É¥Ã¥È¥É¥Óー ¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½À¤é¤«¤¤¥¬ー¥¼À¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥àー¥É¤ò¤Þ¤È¤¨¤½¤¦¡£¥É¥Óー¿¥¤ê¤Ë¤è¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤â¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¸ªÉ³¤Ï¸å¤í¤Ç¥ê¥Ü¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÄ¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ¹¤µ¤òÄ´Àá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Û¤«¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤ÆÁÖ¤ä¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Íî¤Á´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ç¤¤ì¤¤¸«¤¨
¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¡ÖÉØ¿Í ¤Ê¤á¤é¤« ÀÜ·ë Ä¹Âµ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ê¥è¥»¥ë¤ÈÌÊ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿É÷¹ç¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¥½¥Õ¥È¤ÊÁÇºà´¶¤Ç¡¢¥ê¥é¥¯¥·ー¤ËÃå¤é¤ì¤½¤¦¤Ê°ìÃå¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë¥¹¥È¥ìー¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡¢Âç¿Í¤Î¤¤ì¤¤¸«¤¨¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¶ß¸µ¤Ï¥Ø¥ó¥êー¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò³«¤±¤¿È´¤±´¶¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ç½÷À¤é¤·¤¯¡£Éý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
writer¡§Emika.M