¡ÖÅß¥³ー¥Ç¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê¡×¢ª ²ò·è¡ª¡ÚZARA¡Û½Å¤Í¤ÆÂ¨¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¡ÖÍ¥½¨¥Ù¥¹¥È¡×
¤½¤í¤½¤í¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê¤·¤Æ¤¤¿Åß½ªÈ×¤Î¥³ー¥Ç¡£Á¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¤Ê¤é¡¢½Å¤Í¤ë¤À¤±¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¡×¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¡ß ¥±ー¥Ö¥ëÊÔ¤ß¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê²Ä°¦¤¤¥Ù¥¹¥È¤ä¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯¥Ù¥¹¥È¤Ê¤É¡¢´ÊÃ±¤Ë¥»¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¨¤ëÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡ª ½Å¤Í¤ÆÂ¨¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ¥¢¥Ã¥×
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·ー¥×¥¹¥¥ó¥Ù¥¹¥È¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥éー¤Î¤â¤³¤â¤³ÁÇºà¤¬²Ä°¦¤¤¥Ù¥¹¥È¡£¥ì¥¶ーÄ´ÁÇºà¤Î¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤ä¥µ¥¤¥É¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¼«ÂÎ¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥¢¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤òµ¤¤Ë¤»¤º¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£