¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥É¥Ð¥¤Duty Free¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢ Âè2Æü ¥¢¥ó¥É¥êー ¥ë¥Ö¥ê¥ç¥Õ vs ¥Ð¥é¥ó¥¿¥ó ¥í¥¤¥äー
¥É¥Ð¥¤Duty Free¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î23Æü～2026Ç¯3·î1Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë® ¥É¥Ð¥¤
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¢¥ó¥É¥êー ¥ë¥Ö¥ê¥ç¥Õ] 2 - 0 [¥Ð¥é¥ó¥¿¥ó ¥í¥¤¥äー]
¡¡¥É¥Ð¥¤Duty Free¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢Âè2Æü¤¬¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë® ¥É¥Ð¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢Âè5¥·ー¥É¤Î¥¢¥ó¥É¥êー ¥ë¥Ö¥ê¥ç¥Õ¤È¥Ð¥é¥ó¥¿¥ó ¥í¥¤¥äー¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥¢¥ó¥É¥êー ¥ë¥Ö¥ê¥ç¥Õ¤¬6-3¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥¢¥ó¥É¥êー ¥ë¥Ö¥ê¥ç¥Õ¤¬6-4¤ÇÀ©¤·¡¢¥¢¥ó¥É¥êー ¥ë¥Ö¥ê¥ç¥Õ¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-25 03:32:06 ¹¹¿·