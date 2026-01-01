6·î³«ËëWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¡¡¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤ÈGK5ÉÃ¤ÎÀ©¸Â»þ´ÖÆ³Æþ¤«¡¡Áª¼ê¸òÂå»þ´Ö¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤Î²ÄÇ½À
¡¡6·î³«Ëë¤ÎWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ç¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤Ë5ÉÃ¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È±ÑPAÄÌ¿®¤¬23Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¼ç¿³¤ÏÁª¼ê¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËºÆ³«¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ºÝ¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«»Ï¤Ç¤¡¢°ú¤±ä¤Ð¤·¤¬Â³¤±¤ÐÁê¼ê¤Ë¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¡¢¤Þ¤¿¤ÏCK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£GK¤Î8ÉÃ¥ë¡¼¥ëÆ³Æþ¤ÎÀ®¸ù¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿»î¹ç¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤òÍð¤¹»þ´Ö²Ô¤®¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢28Æü¤Î¹ñºÝÉ¾µÄ²ñ¤ÎÇ¯¼¡Áí²ñ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¡£Áª¼ê¸òÂå¤Ë10ÉÃ¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë°Æ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£