ËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶è¤ÇÄÉÆÍ»ö¸Îµ¯¤³¤·¤¿ÃË ¡È¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡É¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá
24ÆüÌëÃÙ¤¯¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤ÇÄÉÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃË¤¬¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È24Æü¸á¸å11»þÈ¾¤´¤í¡¢ËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶èÂçÎ¤Åì¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ë¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤«¤é¼ò¤Î½¤¤¤¬¤·¤¿¤¿¤á¸Æµ¤¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢´ð½àÃÍ¤Î5ÇÜ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÃË¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶è¤Î¼«¾Î²ñ¼Ò°÷Ž¥´ä±ÊÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤Ç¤¹¡£
´ä±ÊÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£