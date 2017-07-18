¡ÈËãÌô²¦¡É»¦³²¤Ç¼£°Â°²½¤â¡Ä¥á¥¥·¥³ÂçÅýÎÎ¡¡WÇÕ³«ºÅ¤Ë¼«¿®¡Ö´í¸±¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥á¥¥·¥³¤Î¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¤¬24Æü¡¢ËãÌôÁÈ¿¥¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡Ö¥¨¥ë¡¦¥á¥ó¥Á¥ç¡×¤ò»¦³²¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼£°Â¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢6·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î26Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¤ÏÀèÆü¡¢¡ÈËãÌô²¦¡É¤È¤µ¤ì¤ëÁÈ¿¥¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼£°Â¤¬°²½¡£22Æü¤Ë¥á¥¥·¥³¹ñÆâ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñÆâ¸å´ü¥ê¡¼¥°¤ä½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤ÎÊ£¿ô¤Î»î¹ç¤¬±ä´ü¤Ë¡£¡ÖTV¡¡Azteca¡×¤Ê¤É¹ñÆâ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤äÊ£¿ô¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÀïÁè¾õÂÖ¡×¤ÈÊó¤¸¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËË½Æ°¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤ÇWÇÕ³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡Ö¥á¥¥·¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWÇÕ¤ò´í¤¦¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÌÀ¸À¡£´ÑµÒ¡¢Áª¼ê¡¢³Æ¹ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÉ¬Í×¤ÊÊÝ¾Ú¤ÏÁ´¤ÆÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£6·î¤ÎWÇÕ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡Èº®Íð¡É¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ç4»î¹ç¡¢¥°¥¢¥À¥é¥Ï¥é¤Ç4»î¹ç¡¢¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¡¼¤Ç5»î¹ç¤òÍ½Äê¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°Âè2Àï¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¤â¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ÀËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Ï4¥«·î¤¢¤ë¤¬3·îËö¤Ë¤Ï¥á¥¥·¥³¹ñÆâ¤Î¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¡¢¥°¥¢¥À¥é¥Ï¥é¤ÇWÇÕ½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤¿ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¥¤¥é¥¯¡¢¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡¢¥¹¥ê¥Ê¥à¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Î6¥«¹ñ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÌµ»ö°ÂÁ´¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£