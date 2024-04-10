¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜ¡¢OPÀï½Ð¾ì¤»¤º¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÇÎý½¬¡¡26Æü¤Ë¤Ï½é¤Î¡ÈÅ¨ÃÏÀï¡É½Ð¾ì¤Ø
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¥À¥ó¥¤¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤²¬ËÜ¤ÏÄ«7»þ45Ê¬¤´¤í¤Ë¤ÏÎý½¬»ÜÀß¤ËÅÐ¾ì¡£¼éÈ÷»þ¤Î¼ê¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¼éÈ÷Îý½¬¡£ÆâÌî¥Î¥Ã¥¯»þ¡¢»°ÎÝ¤Ç¤â¹ç·×110Àï¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥²¥ì¥í¤â»°ÎÝ¤ËÆþ¤ê¡¢²¬ËÜ¤È¸òÂå¤Ç¥´¥í¤ò¤µ¤Ð¤¯»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï24¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¡¢ºô±Û¤¨1ËÜ¡£Á°Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÀï1¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¶¯¿¶¤»¤º¡¢³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤ò½ª¤¨¤¿²¬ËÜ¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëTB¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥²¥ì¥í¡¢¥Ò¥á¥Í¥¹¡¢¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¡¢¥«¡¼¥¯¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÆâÌî¿Ø¤ÈÊá¼ê¤Ï¤½¤í¤Ã¤ÆWBC½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤¹¤Ï¥ì¥¤¥¯¥é¥ó¥É¡Ê¤Ç¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢ÌÚÍË¡Ê26Æü¡Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£²¬ËÜ¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¡¢25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ç½é¤á¤Æ¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê¥À¥ó¥¤¡¼¥Ç¥ó¡¦¿ù±ºÂç²ðÄÌ¿®°÷¡Ë