¡¡ÍÜÌ¿¼òÀ½Â¤ <2540> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î25ÆüÌ¤ÌÀ(03:00)¤Ë¶ÈÀÓ¡¦ÇÛÅö½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´ü¤ÎºÇ½ªÂ»±×(ÈóÏ¢·ë)¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î8.4²¯±ß¤Î¹õ»ú¢ª16.4²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°´ü¤Ï6.7²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎºÇ½ªÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î5.4²¯±ß¤Î¹õ»ú¢ª19.3²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï4.4²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤Ë¸º³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢½¾Íè45±ß¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿´üËö°ì³çÇÛÅö¤òÌ¤Äê¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢2026Ç¯£³·î´ü¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êーÈñÍÑ¡¢ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤½¤ÎÂ¾¤Î½ôÈñÍÑ¤ò380É´Ëü±ßÄøÅÙ¡¢¸ø³«ÇãÉÕ´ØÏ¢ÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÆÃÊÌÂ»¼º¤Ë·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¯¤é¤¹¤ï´ØÏ¢»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÇÄê»ñ»º¤Î¸ºÂ»Â»¼º¤È¤·¤Æ2,930É´Ëü±ß¤òÆÃÊÌÂ»¼º¤Ë·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Åö´ü½ãÍø±×¤¬Åö½é·×²è¤ò²¼²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åµ¤Î¤È¤ª¤ê½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö£±.ÆÃÊÌÂ»¼º¤Î·×¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ËµºÜ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ºòÆü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë»¿Æ±¤Î°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅö¼Ò¤Î³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤Î¤´È½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤ë»Ý¤ò·èµÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤Î³ÈÂç¤Ë±þ¤¸¤¿Íø±×ÇÛÊ¬¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Ê¤¬¤é°ÂÄê¤·¤¿ÇÛÅö¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò£±³ôÅö¤¿¤ê¤ÎÇãÉÕ¤±Åù¤Î²Á³Ê¤Ï2026Ç¯£³·î31Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤¹¤ë´üËö¤Î¾êÍ¾¶â¤ÎÇÛÅö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¡¦·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ºòÆü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯£³·î´ü¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¤·¡¢2026Ç¯£³·î´ü¤Î´üËöÇÛÅö¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·èµÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
