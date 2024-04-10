¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¦º£°æ¡¡26Æü¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç½é¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤Ø
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥¨¥¹¥Ñ¥À´ÆÆÄ¤Ï24Æü(ÆüËÜ»þ´Ö25Æü)¡¢º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬26Æü(Æ±27Æü)¤Î¥á¥Ã¥Ä¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£º£°æ¤¬¼ÂÀï¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤ÏÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¸å½é¡£
¡¡ÊÆ¹ñ°ÜÀÒ¸å20Æü¤Ë¤Ï½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÅê¤²¤¿º£°æ¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô5¿Í¤òÁê¼ê¤Ë3»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤ó³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¼ó°ÌÂÇ¼Ô3ÅÙ¡¢µå±ã¤Ë9ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥ë¥Æ¥å¡¼¥Ù¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥¹¥Ô¥ó¤¬Á´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤Æ¤¤¿¡£¥Ê¥¤¥¹¤Ç¥·¥ã¡¼¥×¤Êµå¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¥È¥é¥á¥ë¤Ï¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£