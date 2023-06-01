¡È¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡ÉÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ Ê¡²¬»Ô¤Î71ºÐÃËÀ¤¬3100Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë
¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤éSNS¤Ç¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ë½»¤à71ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¸½¶â¤ª¤è¤½3100Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯11·î¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ë½»¤à71ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢SNS¾å¤ÇÍ¥ÎÉ³ô¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÖ¿®¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤òSNS¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢µîÇ¯12·î5Æü¤«¤éº£·î6Æü¤Þ¤Ç¤Ë6²ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¹ç¤ï¤»¤Æ820Ëü±ß¤ò»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤ËÁ÷¶â¤·¤¿¤Û¤«¡¢º£·î6Æü¤Ë¤ÏÊ¡²¬»ÔÆâ¤Î»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç2350Ëü±ß¤ò¼êÅÏ¤·¡¢¸½¶â¹ç¤ï¤»¤Æ3170Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½4²¯±ß¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤¬¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÈï³²¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¡ÖÀäÂÐÌÙ¤«¤ë¡×¤ä¡Ö¸µËÜÊÝ¾Ú¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ïº¾µ½¤À¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÅê»ñÏÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£