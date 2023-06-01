FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷

¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤éSNS¤Ç¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ë½»¤à71ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¸½¶â¤ª¤è¤½3100Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯11·î¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ë½»¤à71ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢SNS¾å¤ÇÍ¥ÎÉ³ô¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÖ¿®¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤òSNS¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î»Ø¼¨¤Ç¼è°ú¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢³ô¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¶âÍ»Ä£¤ÈºâÌ³¶É¤Î´ÆÆÄ²¼¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤Ï¡¢µîÇ¯12·î5Æü¤«¤éº£·î6Æü¤Þ¤Ç¤Ë6²ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¹ç¤ï¤»¤Æ820Ëü±ß¤ò»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤ËÁ÷¶â¤·¤¿¤Û¤«¡¢º£·î6Æü¤Ë¤ÏÊ¡²¬»ÔÆâ¤Î»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç2350Ëü±ß¤ò¼êÅÏ¤·¡¢¸½¶â¹ç¤ï¤»¤Æ3170Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½4²¯±ß¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ­¤¬¸½¶â¤ò°ú¤­½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÈï³²¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢¡ÖÀäÂÐÌÙ¤«¤ë¡×¤ä¡Ö¸µËÜÊÝ¾Ú¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ïº¾µ½¤À¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÅê»ñÏÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£