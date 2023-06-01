¡ÈÅê»ñ²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¡É¤«¤é¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ ËÌ¶å½£»Ô¤Î75ºÐÃËÀ¤¬5400Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë
Åê»ñ²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤éSNS¤Ç¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ë½»¤à75ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¸½¶â¤ª¤è¤½5400Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯12·î¡¢ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶è¤Ë½»¤à75ºÐ¤Î¼«±Ä¶È¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿Åê»ñ¹¹ð¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÌ¤ÎSNS¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¡¢Åê»ñ²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤äÅê»ñ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤ËÅê»ñ¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Åê»ñ¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Ï1²¯3000Ëü±ß¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£·î20Æü¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù»¡¤¬ÃËÀ¤ËÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Åö»þ¤Ï¡ÖÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Î¤¦¡Ê24Æü¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶â¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿³Û¤Î¼ê¿ôÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤¿¤áÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤Æ·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Èï³²¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¡ÖÀäÂÐÌÙ¤«¤ë¡×¤ä¡Ö¸µËÜÊÝ¾Ú¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¤Ïº¾µ½¤À¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÅê»ñÏÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£