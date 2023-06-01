¥Ý¥ó¥É¡¢¥Ù¥¤¥êーÁíºÛ¤ÏÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤â¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¤¤ç¤¦¤Î¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï£±¡¥£³£´¥É¥ëÂæ¸åÈ¾¤Î¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Î¿¶Éý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£°ÆüÀþ¤Î¾å¤Ç¤Î¿ä°Ü¤Ï°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Êý¸þ´¶¤Î¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂÔ¤Á¤Î¾õÂÖ¡£°ìÊý¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ç±ß°Â¤¬µÞÂ®¤Ë¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢£²£±£°±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¥Ù¥¤¥êー±ÑÃæ¶äÁíºÛ¤ò»Ï¤á¡¢Ê£¿ô¤Î±ÑÃæ¶ä°Ñ°÷¤¬µÄ²ñ¾Ú¸À¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥¤¥êーÁíºÛ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬£²¡óÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¦Ãæ¡¢Ç¯Æâ¤ËÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ÎÍ¾ÃÏ¤¢¤ê¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁá´ü¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ý¥ó¥É¤ÎÈ¿±þ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£
¡ö¥Ù¥¤¥êー±ÑÃæ¶äÁíºÛ
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï£´·îº¢¤ËÌÜÉ¸ÉÕ¶á¤ËÌá¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¦Ç¯Æâ¤ËÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ÎÍ¾ÃÏ¤¢¤ê¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¡¦ÆÃÄê¤Î²ñ¹ç¤ÇÉ¬¤ºÍø²¼¤²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¦º£¸å¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢Íø²¼¤²¤¬ÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¡£
¡¦»þ´ü¤Èµ¬ÌÏ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¸«ÄÌ¤·¤Î¿ä°Ü¼¡Âè¡£
¡¦Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÆð²½¤òÇ§¼±¡£
¡¦¼ÂºÝ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬´üÂÔ¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤¬¸°¡£
¡¦ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ë¤Ï¤½¤ÎÈ¯À¸¤Î³ÎÇ§¤ÏÉÔÍ×¡£
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬´üÂÔ¤Û¤ÉÄã²¼¤»¤º¡£
GBP/USD¡¡1.3500¡¡GBP/JPY¡¡210.61¡¡EUR/GBP¡¡0.8718
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡ËÜÆü¤Ï¥Ù¥¤¥êー±ÑÃæ¶äÁíºÛ¤ò»Ï¤á¡¢Ê£¿ô¤Î±ÑÃæ¶ä°Ñ°÷¤¬µÄ²ñ¾Ú¸À¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥¤¥êーÁíºÛ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬£²¡óÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¦Ãæ¡¢Ç¯Æâ¤ËÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ÎÍ¾ÃÏ¤¢¤ê¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁá´ü¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ý¥ó¥É¤ÎÈ¿±þ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£
¡ö¥Ù¥¤¥êー±ÑÃæ¶äÁíºÛ
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï£´·îº¢¤ËÌÜÉ¸ÉÕ¶á¤ËÌá¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¦Ç¯Æâ¤ËÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ÎÍ¾ÃÏ¤¢¤ê¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¡¦ÆÃÄê¤Î²ñ¹ç¤ÇÉ¬¤ºÍø²¼¤²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¦º£¸å¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢Íø²¼¤²¤¬ÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¡£
¡¦»þ´ü¤Èµ¬ÌÏ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¸«ÄÌ¤·¤Î¿ä°Ü¼¡Âè¡£
¡¦Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÆð²½¤òÇ§¼±¡£
¡¦¼ÂºÝ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬´üÂÔ¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤¬¸°¡£
¡¦ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ë¤Ï¤½¤ÎÈ¯À¸¤Î³ÎÇ§¤ÏÉÔÍ×¡£
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬´üÂÔ¤Û¤ÉÄã²¼¤»¤º¡£
GBP/USD¡¡1.3500¡¡GBP/JPY¡¡210.61¡¡EUR/GBP¡¡0.8718
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ