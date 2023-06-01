¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢·è»»¼õ¤±²¼Íî¡¡Í½ÁÛ²¼²ó¤ëÄÌ´ü¤ÎÀ¸»ºÎÌ¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤¹¡áÊÆ¹ñ³ô¸ÄÊÌ
¡ÊNY»þ´Ö10:25¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:25¡Ë
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ãFANG¡ä¡¡170.23¡Ê-3.59¡¡-2.07%¡Ë
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡ãFANG¡ä¤¬²¼Íî¡£Á°Æü°ú¤±¸å¤Ë£±£°－£±£²·î´ü·è»»¡ÊÂè£´»ÍÈ¾´ü¡Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢Çä¾å¹â¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±³ôÍø±×¤ÏÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤â¸øÉ½¤·¡¢Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ëÄÌ´ü¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ó¥È¡¦¥Û¥Õ£Ã£Å£Ï¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸úÎ¨¸þ¾å¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â»±×Ê¬´ô¤È¤Ê¤ëÌý²Á¿å½à¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö½¾¤Ã¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Î·×²è¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥Ð¥¤¥Ñー¼Ò¤ÎÈó¥Ñー¥ß¥¢¥ó»ñ»º¤ÎÇäµÑ¤Î±Æ¶Á¤òÄ´À°¤·¤¿¾å¤Ç¡¢£²£µÇ¯Âè£´»ÍÈ¾´ü¤Î¿å½à¤ÈÈæ¤Ù¤Æ³èÆ°ÎÌ¤ª¤è¤ÓÀ¸»ºÎÌ¤ò²£¤Ð¤¤¤Ç¤Î°Ý»ý¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ê£±£°－£±£²·î¡¦Âè£´»ÍÈ¾´ü¡Ë
¡¦£±³ôÍø±×¡ÊÄ´À°¸å¡Ë¡§1.74¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§2.00¥É¥ë¡Ë
¡¦Çä¾å¹â¡§33.8²¯¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§32.4²¯¥É¥ë¡Ë
¡¦EBITDA¡ÊÄ´À°¸å¡Ë¡§20.2²¯¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§21.5²¯¥É¥ë¡Ë
¡¦À¸»ºÎÌ¡§96.9ËüBoe¡¿Æü
¡¦±Ä¶È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¡§23.4²¯¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§18.9²¯¥É¥ë¡Ë
¡¦¸¶Ìý´¹»»Ê¿¶Ñ¼Â¸½²Á³Ê¡§34.02¥É¥ë¡¿Boe¡ÊÍ½ÁÛ¡§34.77¥É¥ë¡Ë
¡Ê£±－£³·î¡¦Âè£±»ÍÈ¾´üÍ½ÁÛ¡Ë
¡¦À¸»ºÎÌ¡§93.0～96.6ËüBoe¡¿Æü
¡¦ÀßÈ÷Åê»ñ¡§9.00～9.75²¯¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§9.00²¯¥É¥ë¡Ë
¡ÊÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¡Ë
¡¦À¸»ºÎÌ¡§92.6～96.2ËüBoe¡¿Æü¡ÊÍ½ÁÛ¡§94.3ËüBoe¡¿Æü¡Ë
¡¦ÀßÈ÷Åê»ñ¡§36.0～39.0²¯¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§36.3²¯¥É¥ë¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
