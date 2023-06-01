£Å£Õ¡¢ÊÆÅ´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß´ØÀÇ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¸«¹þ¤à
¡¡£Å£ÕÅö¶É¼Ô¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Å´¹Ý¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÈÏ¤Ê´ØÀÇ¤Î´ÊÁÇ²½¤Ë¶á¤¯Æ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î´ØÀÇ¤Ï²¤ÊÆ´Ø·¸¤Î·ü°Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾¦¸ò¾Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤ÊÁèÅÀ¤Î£±¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¤¬´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢Å´¹Ý¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ò¸¶ºàÎÁ¤Ë´Þ¤à¤¤¤ï¤æ¤ëÇÉÀ¸À½ÉÊ¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë£µ£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¾ÝÉÊÌÜ¤ò¸º¤é¤¹Á¼ÃÖ¤ò¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡££Å£ÕÂ¦¤Î¸«²ò¤Ë¾Ü¤·¤¤Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£Å£Õ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Å´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÈÏ¤Ê´ØÀÇ¤Î´ËÏÂ¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î´ØÀÇ¤ÏºòÇ¯Äù·ë¤µ¤ì¤¿ÄÌ¾¦¹ç°Õ¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È£Å£ÕÅö¶É¼Ô¤Ï¼çÄ¥¡£Æ±¹ç°Õ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÈ¾¤Î²¤½£À½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤Î¾å¸Â¤ò£±£µ¡ó¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÇÉÀ¸À½ÉÊ¤ÎÂÐ¾Ý¥ê¥¹¥È¤òÄê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢£µ£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÉÊÌÜ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¡¢Æ±¥ê¥¹¥È¤Ï£´£°£°ÉÊÌÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥§¥Õ¥Á¥ç¥Ó¥Ã¥Á²¤½£°Ñ°÷¡ÊÄÌ¾¦Ã´Åö¡Ë¤Ï£²£´Æü¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î³ÎÌó¤òÊÆ¹ñÂ¦¤«¤éÆÀ¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶á¤¯¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÃÎ¤é¤»¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£º£²ó·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÑ¹¹¤Ï¡¢É¸½àÅª¤ÊÅ´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ßÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡ÊÆºÇ¹âºÛ¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞ¸¢¸ÂË¡¤òÍÑ¤¤¤¿´ØÀÇÅ¬ÍÑ¤òÌµ¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¡¦£Å£ÕÄÌ¾¦¹ç°Õ¤ÎÈã½Ú¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÏºÇ¹âºÛÈ½ÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤«¤¢¤é¿·¤¿¤Ë£±£°¡ó¤ÎÀ¤³¦°ìÎ§´ØÀÇ¤òÆ³Æþ¡£¤³¤ì¤Ï£±£µ¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢£Å£Õ¤«¤é¤Î°ìÉôÍ¢½ÐÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇÎ¨¤Ï¡¢ÊÆ¡¦£Å£ÕÄÌ¾¦¹ç°Õ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿¿å½à¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡²¤½£µÄ²ñ¤Ï£²£³Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¿·¤¿¤ÊÄÌ¾¦À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÀ³ÎÀ¤òµá¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤ÎÄÌ¾¦¶¨Äê¤ÎÈã½Ú¤òÅà·ë¤¹¤ë¤È·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÁÐÊý¤ÏÆ±¹ç°Õ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾¦À¯ºö¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤Ï¿ô¥«·î¤òÍ×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
