£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£³£´£±¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°24Æü¡ÊNY»þ´Ö11:30¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:30¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49145.56¡Ê+341.50¡¡+0.70%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22821.45¡Ê+194.18¡¡+0.86%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡57940¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+600¡¡+1.04%¡Ë
²¤½£³ô¼°24ÆüGMT16:30
±ÑFT100¡¡ 10691.00¡Ê+6.26¡¡+0.06%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 25021.65¡Ê+29.68¡¡+0.12%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8522.64¡Ê+25.47¡¡+0.30%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.457¡Ê+0.019¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.031¡Ê0.000¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.685¡Ê-0.017¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.261¡Ê+0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.707¡Ê-0.004¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.310¡Ê-0.004¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.179¡Ê-0.004¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.695¡Ê-0.024¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.082¡Ê-0.029¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á66.02¡Ê-0.29¡¡-0.44%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á5161.60¡Ê-64.00¡¡-1.22%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
63887.03¡Ê-676.44¡¡-1.05%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
994Ëü7849±ß¡Ê-105328¡¡-1.05%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
