ÆüËÜ¤ÎÄ¹´üºÄÍø²ó¤ê¤ÎÄã²¼´ðÄ´¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¸Â¤ê¡¢±ß¤ÏÂç¤¤¯²¼Íî¤·¤Ê¤¤¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¤¤ç¤¦¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬Àè½µ¤ÎÆü¶ä¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¤È¤Î²ñÃÌ¤ÇÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢±ßÁê¾ì¤Ï±ß°Â¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£¶±ßÂæ¤Þ¤Ç°ì»þ¾å¾º¡£
¡¡°ìÉô¤«¤é¤Ï¡¢¼óÁê¤¬¶âÍ»´ËÏÂÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤Ë·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤µ¤Û¤É¶Ã¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤ÎÃ»´ü¶âÍøº¹¤¬ÉÔÍø¤ËÆ¯¤±ß¤Ï²¼Íî¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤í¤Î¥É¥ë±ß¤ÏÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¼ÂºÝ¤Ë¥É¥ë±ß¤ÈÆüÊÆÃ»´ü¶âÍøº¹¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÁê´Ø´Ø·¸¤Ï¡¢»Ô¾ì¤¬ÆüËÜ¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¾å¾º¤ËÃíÌÜ¤·»Ï¤á¤¿ºòÇ¯È¾¤Ð¤Ë¤ÏÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÆüÊÆ¤ÎÃ»´ü¶âÍøº¹¤Ï½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±ß¤ÏÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¾õ¶·¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê²¸·Ã¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£·î½é¤á¤Î½°±¡Áª¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤¬°µ¾¡¤·¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï»Ô¾ì¤Î»×ÏÇ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢µÕ¤ËÄã²¼¤·¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤â¤Þ¤À¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤Î£´£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤ÏËÜÆü£°¡¥£°£µ¡ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¡¢£±£±·î°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿£±·î¤«¤éÌó£°¡¥£·£°¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÄã²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»Ô¾ì¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºâÀ¯ÉÔ°Â¤¬¸åÂà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢±ß¤Ï°ú¤Â³¤²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Ï¤º¤À¤È¤¤¤¦¡£
USD/JPY¡¡155.75¡¡EUR/JPY¡¡183.51
GBP/JPY¡¡210.51¡¡AUD/JPY¡¡110.07
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡°ìÉô¤«¤é¤Ï¡¢¼óÁê¤¬¶âÍ»´ËÏÂÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤Ë·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤µ¤Û¤É¶Ã¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤ÎÃ»´ü¶âÍøº¹¤¬ÉÔÍø¤ËÆ¯¤±ß¤Ï²¼Íî¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤í¤Î¥É¥ë±ß¤ÏÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¼ÂºÝ¤Ë¥É¥ë±ß¤ÈÆüÊÆÃ»´ü¶âÍøº¹¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÁê´Ø´Ø·¸¤Ï¡¢»Ô¾ì¤¬ÆüËÜ¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¾å¾º¤ËÃíÌÜ¤·»Ï¤á¤¿ºòÇ¯È¾¤Ð¤Ë¤ÏÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÆüÊÆ¤ÎÃ»´ü¶âÍøº¹¤Ï½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±ß¤ÏÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¾õ¶·¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê²¸·Ã¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£·î½é¤á¤Î½°±¡Áª¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤¬°µ¾¡¤·¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï»Ô¾ì¤Î»×ÏÇ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢µÕ¤ËÄã²¼¤·¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤â¤Þ¤À¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤Î£´£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤ÏËÜÆü£°¡¥£°£µ¡ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¡¢£±£±·î°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿£±·î¤«¤éÌó£°¡¥£·£°¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÄã²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»Ô¾ì¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºâÀ¯ÉÔ°Â¤¬¸åÂà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢±ß¤Ï°ú¤Â³¤²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Ï¤º¤À¤È¤¤¤¦¡£
USD/JPY¡¡155.75¡¡EUR/JPY¡¡183.51
GBP/JPY¡¡210.51¡¡AUD/JPY¡¡110.07
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ