·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¡£ÃËÀ­¤¬¡ÖÈà½÷¤¬ËÜµ¤¤Ç¹¥¤­¡×¤È´¶¤¸¤¿»þ¤Ë¸«¤»¤ë¸ÀÆ°

¡ÖÈà¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤òÆÃÊÌ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤¤Çº¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©

ÃËÀ­¤ÏËÜÌ¿¤Î½÷À­¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµ°Õ¼±¤Ë¸«¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤È¸À¤¨¤ëÃËÀ­¤Î¸ÀÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¤½¤Îµ¤¤Å¤­¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¿¼¤¤°¦¾ð


¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¡©¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ä¤â¤è¤êÉ½¾ðÌÀ¤ë¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îº³ºÙ¤ÊÊÑ²½¤Ø¤Îµ¤¤Å¤­¤È¡¢¤½¤ì¤òÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂÖÅÙ¡£

¤³¤ì¤³¤½¤¬ÃËÀ­¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤Î¾Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤Ï¹¥¤­¤Ê½÷À­¤òÌµ°Õ¼±¤Ë´Ñ»¡¤·¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¤½¤Îµ¤¤Å¤­¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¹¥°Õ¤¬¶¯¤¤¾Úµò¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ£±¤Ä£±¤Ä¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª


¡Ö²¶¤â¤½¤¦»×¤¦¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î°Õ¸«ÌÌÇò¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¡¢²ñÏÃÃæ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ¸«¤Ë¶¦´¶¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤È¤·¤Æ¶Ã¤­¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂÖÅÙ¡£

¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÁêÄÈ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

ÃËÀ­¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥¤­¤Ê½÷À­¤Î¸ÀÍÕ¤Ï£±¤Ä¤âÊ¹¤­Æ¨¤µ¤º¡¢¤â¤Ã¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¡£

ÆÃ¤Ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä¾­Íè¤ÎÌ´¤Ê¤É¿¼¤¤ÏÃÂê¤Ç¤Î¶¦´¶¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î¾­Íè¤ò¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥µ¥¤¥ó¤Ï¡¢·è¤·¤Æ±éµ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤À¤«¤é¤³¤½°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ÃËÀ­¤Î¸ÀÆ°¤Ë²áÅÙ¤Ë´üÂÔ¤»¤º¡¢¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é´Ø·¸¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£

🌼¿´¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£ÃËÀ­¤¬¡ÖËÜÌ¿½÷À­¤Ë¤·¤«¤·¤Ê¤¤¹ÔÆ°¡×