¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç£²»°¿¶¡õ£²°ÂÂÇ¡¡¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹²ÝÂê¤â¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆ¬¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡×
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º£µ¡Ý£´¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Ç¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡Ö£³ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢È¬²ó¤ËÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤Î¸å¡¢Â¼¾å¤¬£²¤Ä¤Î²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£µ»¤¢¤ê¤Î°ìÂÇ¤ÏÈ¬²ó¤À¡£½Ð¾ì£³Àï£±£°ÂÇÀÊÌÜ¤Ç½é¤á¤Æº¸Åê¼ê¤ÈÂÐÀï¡£½éµå¥«¡¼¥Ö¤ò¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¸å¡¢³°³Ñ£±£´£·¥¥íÄ¾µå¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÎ®¤·ÂÇ¤Á¡£±Ô¤¤¥´¥í¤Çº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ï»²ó¤Î±¦Á°ÂÇ¤È¹ç¤ï¤»¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï£²ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÇÀÊ¤òÁ÷¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç´ª¤Ï¤À¤¤¤ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£³Î¤«¤Ê¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²ÝÂê¤â¸«¤¨¤¿¡£ÄÌ»»£±£°ÂÇÀÊ¤Ç£´»°¿¶¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£±£°¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¤¦¤Á¶õ¿¶¤ê£¶²ó¡£½é¸«¤ÎÅê¼ê¤Ð¤«¤ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÆ¬¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡££²°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤â¾Ð´é¤Ï°ìÅÙ¤â¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£×£Â£Ã¤Ç¤ÏÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤òÃ´¤¦¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®¤Þ¤Ç»Ä¤ê£²»î¹ç¡£¡Ö´¶³Ð¤È¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ÆÂÇÀÊ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼«Ê¬¤ÎÂÇ·â¤òËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£