¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥É¥Ð¥¤Duty Free¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢ Âè2Æü ¥ë¥« ¥Ê¥ë¥Ç¥£ vs ¥¤¥¸ ¥ì¥Ø¥Ä¥«
¥É¥Ð¥¤Duty Free¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î23Æü～2026Ç¯3·î1Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë® ¥É¥Ð¥¤
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥ë¥« ¥Ê¥ë¥Ç¥£] 1 - 2 [¥¤¥¸ ¥ì¥Ø¥Ä¥«]
¡¡¥É¥Ð¥¤Duty Free¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢Âè2Æü¤¬¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë® ¥É¥Ð¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥ë¥« ¥Ê¥ë¥Ç¥£¤ÈÂè8¥·ー¥É¤Î¥¤¥¸ ¥ì¥Ø¥Ä¥«¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥ë¥« ¥Ê¥ë¥Ç¥£¤¬6-4¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥¤¥¸ ¥ì¥Ø¥Ä¥«¤¬6-4¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤â¥¤¥¸ ¥ì¥Ø¥Ä¥«¤¬6-2¤ÇÀ©¤·¡¢¥¤¥¸ ¥ì¥Ø¥Ä¥«¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
