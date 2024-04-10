¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å¡¡¹¥´¶¿¨¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡ÖÀ¨¤¯¤¤¤¤Î®¤ì¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹4¡½5¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê2026Ç¯2·î23Æü¡¡¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Ç¡¼¥ë¡Ë
¡¡¿·¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥º¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¡£4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Ç¡¢3»î¹ç¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»î¹ç´ª¤Ï¤À¤¤¤ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î´Ö¤Ç¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë½àÈ÷¤â¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯¤¤¤¤Î®¤ì¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Åêµå´Ö¤Î»þ´ÖÀ©¸Â¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤ÇÂÇ¼Ô¤Ï»Ä¤ê8ÉÃ¤Þ¤Ç¤ËÂÇ·â»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤ë¡£3·î¤ÎWBC¤Ç¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Â¼¾å¤Ï¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÊÑ¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë2ÅÙÁÇ¿¶¤ê¤·¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÅÚ¤ò¤Ê¤é¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Çº¸±¦¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ò¥È¥ó¤ÈÃ¡¤¤¤Æ¤«¤é¹½¤¨¤ë¡£¤À¤¬¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤â¤»¤º¥¹¥Ã¤È¹½¤¨¤¿¡£6²ó¤Ï±¦ÏÓ¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò±¦Á°ÂÇ¡£8²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï10ÂÇÀÊÌÜ¤Ç½é¤á¤ÆÂÐÀï¤·¤¿º¸ÏÓ¥é¥¹¥¡¼¤Î147¥¥íÄ¾µå¤òº¸ÍãÀþ¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹ÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï10ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨¡¦400¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Ï½çÄ´¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤È¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÂÇÀÊ¿ô¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤ËÆüËÜ¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Î»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÀÄ¿¹¡¡ÀµÀë¡Ë