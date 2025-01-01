WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¡¡1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î1»î¹ç¤Î¤ß¤ËÅÐÈÄ¤Ø
¡¡WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ï¡¢1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î1»î¹ç¤Î¤ß¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¼ÂÀï½éÅÐÈÄ¤·¡¢2²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢4»°¿¶¤ÎÅÐÈÄ¸å¤Ë¼«¤éÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤³¤³¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡×¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÏBÁÈ¤Ç¡¢3·î6¡Á11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7¡Á12Æü¡Ë¤ÎÍ½Äê¡£ºòÇ¯¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿º¸ÏÓ¤ÏÂåÉ½¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹³Ê¤ËÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤ÏÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£