¡Ø¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡Ù¤ä¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¡Ù¤âÅÐ¾ì¡ª¥×¥é¥¹¥¢¥ó¥¯¡ÖDisney THE MARKET¡×¸ÂÄê ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á
Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ëÂç¿Í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖPlus Anq¡Ê¥×¥é¥¹¥¢¥ó¥¯¡Ë¡×
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDisney THE MARKET¡×¤Î²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤¬½Ð¤ë¤«¤ª³Ú¤·¤ß¤Î¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î25Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¶äºÂ»°±Û²ñ¾ì¤«¤éÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡¢Á´4¼ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥×¥é¥¹¥¢¥ó¥¯¡ÖDisney THE MARKET¡×¸ÂÄê ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó10¡ß12cm¡Ê¥Þ¥ÁÌó5.5cm¡Ë
¼ïÎà¡§Á´4¼ï¡Ê¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¡ÖDisney THE MARKET¡×ºÅ»ö²ñ¾ì¸ÂÄê
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á¡Ê¶äºÂ»°±Û²ñ¾ì¤è¤ê¡Ë
¥×¥é¥¹¥¢¥ó¥¯¤«¤é¡¢¡ÖDisney THE MARKET¡×²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¤¬ÅÐ¾ì¡£
Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤ÎÁë¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¹çÈé¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò³«¤±¤ë¤Þ¤Ç¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¥É¥´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î4ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥à¤Î¾â¡Ù
¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡Ø¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥à¤Î¾â¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
Èþ¤·¤¤¡Ö¥¨¥¹¥á¥é¥ë¥À¡×¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥ÈÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢
ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÂçÀ»Æ²¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤ò»×¤ï¤»¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù
Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¼ç¿Í¸ø¡Ö¥ß¥é¥Ù¥ë¡×¤Î¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¥¢¡¼¥È¤Ë¡¢
ËâË¡¤Î²È¡Ö¥«¥·¡¼¥¿¡×¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê³°´Ñ¤¬ÇØ·Ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÈËâË¡¤Î¥¥¹¡Ù
Í¥¤·¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¿§¹ç¤¤¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÈËâË¡¤Î¥¥¹¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¡Ö¥Æ¥£¥¢¥Ê¡×¤Î»Ñ¤È¡¢
Èà½÷¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Æ¥£¥¢¥Ê¥º¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡×¤Î³°´Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢Êª¸ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡Ù
¤«¤ï¤¤¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¡Ø¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡Ö¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢
¥Ú¥ó¥®¥ó¥¦¥§¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤ó¤À³Ú¤·¤²¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ý¡¼¥Á¤Î¾åÉô¤Ë¤Ï³«ÊÄ¤·¤ä¤¹¤¤¥ê¥ó¥°¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Ë¥Á¥ã¡¼¥à´¶³Ð¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¥Þ¥Á¤¬Ìó5.5cm¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥Ã¥×¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤ò¼ýÇ¼¤·¤¿¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î»ØÄêÀÊ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¤É¤ÎºîÉÊ¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡ª
¥×¥é¥¹¥¢¥ó¥¯¤Î¡ÖDisney THE MARKET¡×¸ÂÄê ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢2026Ç¯2·î25Æü¤«¤é¤Î¶äºÂ»°±Û²ñ¾ì¤è¤êÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£
