¾¯½÷Çã½Õ¤Îºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ëµ¡Ì©¾ðÊó¤Ê¤É¤òÏ³¤¨¤¤¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÁ°¤ÎÃó¥¢¥á¥ê¥«Âç»È¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤ÏÀè½µ¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÄï¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÆâ¤Ç¤Ï·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂáÊá¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¡É
¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¨¡¨¡¡£
NNN¥í¥ó¥É¥ó¡¡ËÜ²¬±Ñ·Ãµ¼Ô¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¡Ë
¡Ö¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó»á¤Î¼«Âð¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡¢¤¤¤Þ¸½ºß¤â¼«Âð¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È23Æü¡¢¸øÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÁ°ÃóÊÆÂç»È¤Î¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó»á¡£
¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤Ê¤É¤òÏ³¤¨¤¤¤·¤¿µ¿¤¤¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂáÊá¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾¯½÷Çã½Õ¤Îºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢7Ç¯Á°¤Ë¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉÙ¹ë¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë´Ø¤ï¤ë»ñÎÁ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¡É¡£
¡È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¡É¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÊË¡¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ò¤á¤°¤ë¡ÈÀÅªºñ¼è»ö·ï¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁÜºº»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¤â¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àè·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÌó300Ëü¥Ú¡¼¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿ÆÌ©¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ä¼Ì¿¿¡¢ÊÆÅö¶É¤¬¸ø³«
ÊÆ¡¦»ÊË¡¾Ê¤¬¸ø³«¤¹¤ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤ò¡¢¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó»á¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢5700·ï¤È¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó»á¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¿ÆÌ©¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¡Ä¡£
¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó»á¡Ê¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
¡Öº£½µËö¤Î¶âÍË¤«¤éÆüÍË¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¤È¤³¤í¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¡Ê¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡´¿·Þ¤·¤¿¤¤¤±¤É»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ä¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¥¢¥á¥ê¥«Åö¶É¤¬2025Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥±¡¼¥¤Î¾å¤Ë¤Î¤Ã¤¿¤í¤¦¤½¤¯¤Î²Ð¤ò¾Ã¤¹¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó»á¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸ø¿ÍÂáÊá¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÌ±¡Ö¼Â¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ïº£·î19Æü¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Î¼Â¤ÎÄï¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤â¸øÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÁÜºº·ÑÂ³¤Î¤Þ¤Þ¼áÊü¡Ë
Áê¼¡¤°¸ø¿Í¤ÎÂáÊá¤Ë¡¢·ã¿Ì¤¬Áö¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¡£¹ñÌ±¤Ï¡Ä¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÌ±
¡Ö¼Â¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¾åµé¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÈÄ¹Ç¯¤Î´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×
¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÌ±
¡Ö¡ÊÀè½µ¡Ë¥¢¥ó¥É¥ë¡¼»á¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈâ¤¬³«¤«¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Ã¯¤Ç¤âÂáÊá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×