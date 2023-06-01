È¾·Â1km¤Î½Û´Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¡Ì¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·°Ü½»¼Ô2³ä¤ÎÂ¼¤Ç²ÝÂê²ò·è¤Ø
É¬Í×¤Ê»ñ¸»¤òÃÏ°è¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¡¢È¾·Â1km°ÊÆâ¤Ç¹Ô¤¦½Û´Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤Ï¡£
²¬»³¡¦ËÌÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿Í¸ýÌó1300¿Í¤ÎÀ¾°ÀÁÒÂ¼¡£
Â¼¤Î·Ü¼Ë¤Ç¸µµ¤¤è¤¯Áö¤ê²ó¤ë·Ü¤Ë±Â¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ð²Ù¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÌîºÚ¤¯¤º¡×¤ä¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¤«¤¹¡×¤Ê¤É¡¢±Â¤ÎºàÎÁ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÍøÍÑ¤µ¤ì¤º¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
°ìÂÎ¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¾°ÀÁÒÂ¼¤Ï¡¢°ì»þ¤Ï¡Ö¾Íè¾ÃÌÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¡×¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÍ¶Ã×¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ2024Ç¯¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤µ¤ì¡¢º£¤Ç¤Ï¿Í¸ý¤Î2³ä¤ò°Ü½»¼Ô¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê°Ü½»¼Ô¤Î1¿Í¡¢±©ÅÄÃÎ¹°¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯¤Ë°Ü½»¤·¡¢2Ç¯Á°¤«¤éÂ¼Æâ¤Î¹ÌºîÊü´þÃÏ¤Ë·Ü¼Ë¤ò·ú¤Æ¡¢ÍÜ·Ü¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÅÀ¡¹¡¦±©ÅÄÃÎ¹°¼èÄùÌò¡§
¼íÎÄ¤Î±äÄ¹¤ÇÍñ¤ò¼«µë¼«Â¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·Ü¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤¿¡£¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²È¤ÇÀ¸¤´¤ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÀ¸¤´¤ß¤ò¡ËÄí¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È·Ü¤¬´î¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·Ü¤¬Äí¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤´¤ß¤â½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢Íñ¤â»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤ó¤Á¤ÏÈª¤ÎÈîÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤½¤³¤ÇºîÊª¤ò°é¤Æ¤Æ¡¢¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¤°¤ë¤°¤ë²ó¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸¶ÂÎ¸³¡£
±©ÅÄ¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÊ¿»ô¤¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢·Ü¤¬ÃÏÌÌ¤Î¾å¤Ç¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë»ô°éÊýË¡¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤ì¤Æ»ô°é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢Ê¿»ô¤¤¤Î·Ü¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Íñ¤Ï¤ï¤º¤«1¡óÄøÅÙ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ü¤Î±Â¤òºî¤ëºî¶È¾ì¤Ë¤Ïµ¬³Ê³°¤Î¤¯¤ºÊÆ¤äÇþ¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤Îºñ¤ê¤«¤¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢±©ÅÄ¤µ¤ó¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¥³¥¤¥óÀºÊÆµ¡¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÂçÎÌ¤ÎÊÆ¤Ì¤«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÁ´¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð»È¤ï¤º¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¤ÍøÍÑ»ñ¸»¡£
±©ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤ÎÌ¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ·Ü¤Î±Â¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢±©ÅÄ¤µ¤ó¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÙÄ®¤ÎÄÒÊª¹©¾ì¡£
¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÏÇòºÚ¤Î³°ÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
±©ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ôÎÁ¤À¤±¤À¤È¿åÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤È¤«¥ß¥Í¥é¥ë¤¬¤È¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢2Æü¤Ë1²ó¤°¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¤ËÍè¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤é¤Ã¤¿ÇòºÚ¤Î³°ÍÕ¤ò·Ü¼Ë¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤¿±©ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÁáÂ®¡¢·Ü¤¿¤Á¤ËÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢Âç¤Ï¤·¤ã¤®¤·¡¢¤ï¤ìÀè¤Ë¤È¤Ä¤¤¤Ð¤ß»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
±©ÅÄ¤µ¤ó¤Î·Ü¼Ë¤Ë¤Ï·Ü¤¬Ìó1200±©¤ª¤ê¡¢ËèÆüÌó700¸Ä¤ÎÍñ¤ò»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤È¤ì¤¿Íñ¤Ï¡¢Â¼Æâ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤äÆ»¤Î±Ø¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±ÉÕ¤°û¿©Å¹¤Ë¤âÇ¼Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½¸Íî¤Ï¤â¤¦20À¤ÂÓ40¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢È¾·Â1km¤ÇÂçÂÎÁ´¤Æ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¡¢Íø±×¤ò»Ä¤»¤¿¡¢¸ÛÍÑ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¤«Â¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤âÊ¿»ô¤¤ÍÜ·Ü¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½¸Íî¤«¤éÊ¿»ô¤¤ÍÜ·Ü¤òÃæ¿´¤Ë»ñ¸»¤ò¤°¤ë¤°¤ë½Û´Ä¤µ¤»¤Ê¤¬¤é»º¶È¤È¸ÛÍÑ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
º£¸å¤Ï»ô°é¿ô¤ò3000±©¤Þ¤ÇÁý¤ä¤¹Â¾¡¢Íñ¤ò»È¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤Î²Ã¹©¾ì¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦±©ÅÄ¤µ¤ó¡£
¾®¤µ¤Ê½¸Íî¤ÇÂç¤¤ÊÌ´¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£