¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡Ö£Ð£Á£Ì£Â£Ï£Á£ÔµÜÅç³«Àß£±£±¼þÇ¯µ­Ç°Âè£¶²ó½µ´ÖÂç½°ÇÕ¡×¤Ï£²£´Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡¾®ºä½¡»Ê¡Ê£´£µ¡áÂçºå¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò¡¢¥¤¥ó¤«¤é¼ê·ø¤¯Àè¥Þ¥¤¤·¤Æ£±Ãå¡£Í¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÂ­¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½ÐÂ­¡¢¹Ô¤­Â­¡¢²ó¤êÂ­¤¬¤¤¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤êÆÏ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿åÌÌ¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÄ¥¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡×¤È½ÐÂ­·ÏÅý¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¾å¡¹¤À¡£

¡¡£ÖÀï£±¹æÄú¤ÏÆ±¤¸Âçºå»ÙÉô¤ÎÀÐÌîµ®Ç·¤È¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÂç¿Íµ¤¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ²ó¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÞÕ¿È¥¿¡¼¥ó¤ÇµÕÅ¾£Ö¤òÁÀ¤¦¡£