¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÆù½Á¥¸¥å¥ï¡Á¡ª·Ü¤Î¤«¤éÍÈ¤² °ìÈÕÄÒ¤±¹þ¤à¡× ¡Ö¾ø¤·ÌîºÚ¤Î¥Í¥®¥À¥ì¡× ¡ÖÂçº¬¤ÈÍÈ¤²¤ÎÀÖ¤À¤·¤ß¤½½Á¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¤ª¤¦¤Á¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¤Ë¡£°ìÈÕÄÒ¤±¤³¤à¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾ø¤·ÌîºÚ¤È²¹¤«¤¤¤ß¤½½Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡£

¡Ú¼çºÚ¡ÛÆù½Á¥¸¥å¥ï¡Á¡ª·Ü¤Î¤«¤éÍÈ¤² °ìÈÕÄÒ¤±¹þ¤à


Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬+ÄÒ¤±¤ë»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§515Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

·Ü¤â¤âÆù  1Ëç
¡ãÄÒ¤±¹þ¤ß½Á¡ä
  ¤Ì¤ë¤ÞÅò  150ml
  ±ö  ¾®¤µ¤¸1
  ¤­¤Óº½Åü  ¾®¤µ¤¸1
  ¥·¥ç¥¦¥¬  (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1
  º«ÉÛ  (5cm³Ñ)1Ëç
¡ã°á¡ä
  ¾®ÇþÊ´  Âç¤µ¤¸3
  ÊÒ·ªÊ´  Âç¤µ¤¸3
ÍÈ¤²Ìý  Å¬ÎÌ ¥ì¥â¥ó  (¤¯¤·ÀÚ¤ê)1/4¸ÄÊ¬
¥ì¥¿¥¹  Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

·Ü¤â¤âÆù¤Ï¡¢¿È¤Î¸ü¤¤ÉôÊ¬¤òÊñÃú¤ÎÀè¤Ç»É¤·¤Æ²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤ò¤è¤¯¤·¡¢¾¯¤·Âç¤­¤á¤Îºï¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

·Ü¤â¤âÆù¤Î¸ü¤ß¤ò¶ÑÅù¤Ë¤·¤Æ¡¢Ç®¤ÎÄÌ¤ê¤¬¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ãÄÒ¤±¹þ¤ß½Á¡ä¤Îº«ÉÛ°Ê³°¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢±ö¤È¤­¤Óº½Åü¤¬ÍÏ¤±¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£º«ÉÛ¤È·Ü¤â¤âÆù¤ò²Ã¤¨¡¢¥é¥Ã¥×¤ÇÍî¤È¤·³¸¤Î¤è¤¦¤ËÌ©Ãå¤µ¤»¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç°ìÈÕÃÖ¤¯¡£

¹³¶ÝÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£ÄÒ¤±¹þ¤à»þ´Ö¤ÏÄ´Íý»þ´Ö¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ·Ü¤â¤âÆù¤ò¡ãÄÒ¤±¹þ¤ß½Á¡ä¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢¿åµ¤¤ò¤­¤ë¡£ÍÈ¤²Ìý¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£

¤·¤Ã¤«¤ê¿åµ¤¤ò¤­¤é¤Ê¤¤¤È¡ã°á¡ä¤¬¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê´Îà¤òÇö¤¯Á´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
2. ¹³¶ÝÂÞ¤Ë¡ã°á¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£·Ü¤â¤âÆù¤òÆþ¤ì¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤ÆËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¤é¸ý¤òÊÄ¤¸¡¢Âç¤­¤¯¿¶¤Ã¤Æ·Ü¤â¤âÆùÁ´ÂÎ¤ËÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£

3. ·Ü¤â¤âÆù¤ÎÈé¤ÇÊñ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢Æù¤ò¥¯¥ë¥ê¤È´Ý¤á¡¢170¡î¤ÎÍÈ¤²Ìý¤ËÆþ¤ì¤ë¡£»þ¡¹ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÃæ¤Þ¤Ç²Ð¤òÄÌ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¶¯²Ð¤Ë¤·¤Æ¥«¥é¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤ë¡£¥ì¥¿¥¹¤È¶¦¤Ë´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥ì¥â¥ó¤òÅº¤¨¤ë¡£

·Ü¤ÎÈé¤ò³°Â¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¥£¤ËÍÈ¤²¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ÚÉûºÚ¡Û¾ø¤·ÌîºÚ¤Î¥Í¥®¥À¥ì
¾ø¤·´ï¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡¢Æé¤È¥¶¥ë¤Ç¾ø¤·´ï¤ËÊÑ¿È¡£¾ø¤·¤¿ÌîºÚ¤Ï´Å¤ß¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§195Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥­¥ã¥Ù¥Ä  2~3Ëç
¥«¥Ü¥Á¥ã  1/8¸Ä
¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é  2ËÜ ¡ã¥Í¥®¥À¥ì¡ä
  Çò¥Í¥®  (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)5cm
  ¤·¤ç¤¦¤æ  Âç¤µ¤¸1
  ¿Ý  Âç¤µ¤¸1
  ¥´¥ÞÌý  Âç¤µ¤¸1
  ¤¹¤êÇò¥´¥Þ  Âç¤µ¤¸1

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Ïº¬¸µ¤Î¤«¤¿¤¤ÉôÊ¬¤ò¾¯¤·ÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¥Ô¡¼¥é¡¼Åù¤ÇÈé¤È¥Ï¥«¥Þ¤ò¼è¤ê½ü¤­¡¢Ä¹¤µ5cm¤ËÀÚ¤ë¡£

¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Ï5cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ï¼ï¤È¥ï¥¿¤ò¼è¤ê¡¢¸ü¤µ7mm¤¯¤é¤¤¤ËÀÚ¤ë¡£¡ã¥Í¥®¥À¥ì¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. Æé¤Ë¿å¤ò5cmÄøÅÙÆþ¤ì¡¢¥¶¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£Ê¨Æ­¤·¤Æ¤­¤¿¤é¥«¥Ü¥Á¥ã¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¡¢¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Î½ç¤Ë²Ã¤¨¡¢³¸¤ò¤·¤Æ¶¯²Ð¤Ç4¡Á5Ê¬¾ø¤¹¡£

²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¤¥«¥Ü¥Á¥ã¤ò°ìÈÖ²¼¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥Ü¥Á¥ã¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¾ø¤·¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
2. ´ï¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¡ã¥Í¥®¥À¥ì¡ä¤òÅº¤¨¤ë¡£

¥«¥Ü¥Á¥ã¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤½¤Ã¤È´ï¤ËÀ¹¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡Ú¥¹¡¼¥×¡¦½Á¡ÛÂçº¬¤ÈÍÈ¤²¤ÎÀÖ¤À¤·¤ß¤½½Á
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤ª¤ß¤½¤ò»È¤¦¤È¡¢ÄêÈÖ¤Î¤ª¤ß¤½½Á¤â¿·Á¯¤Ë¡£¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÀÖ¤ß¤½¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ë°ú¤¤¤¿¤À¤·¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§120Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

Âçº¬  2~3cm
ÌýÍÈ¤²  1Ëç
¤À¤·½Á  400ml
ÀÖ¤ß¤½  Âç¤µ¤¸2~3

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

Âçº¬¤ÏÈé¤Ä¤­¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÂÀ¤á¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

ÌýÍÈ¤²¤ÏÇ®Åò¤ò¤«¤±¡¢ÌýÈ´¤­¤ò¤¹¤ë¡£²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÉý1cm¤ÎÃ»ºýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. Æé¤Ë¤À¤·½Á¡¢Âçº¬¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Âçº¬¤¬Æ©¤­ÄÌ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤éÌýÍÈ¤²¤ò²Ã¤¨¤ë¡£

2. ÀÖ¤ß¤½¤òÍÏ¤­Æþ¤ì¡¢´ï¤ËÃí¤®Ê¬¤±¤ë¡£

¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Í¥®¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£