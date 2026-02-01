¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2026Ç¯2·î25Æü(¿å)¡ÖÆù½Á¥¸¥å¥ï¡Á¡ª·Ü¤Î¤«¤éÍÈ¤² °ìÈÕÄÒ¤±¹þ¤à¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÆù½Á¥¸¥å¥ï¡Á¡ª·Ü¤Î¤«¤éÍÈ¤² °ìÈÕÄÒ¤±¹þ¤à¡× ¡Ö¾ø¤·ÌîºÚ¤Î¥Í¥®¥À¥ì¡× ¡ÖÂçº¬¤ÈÍÈ¤²¤ÎÀÖ¤À¤·¤ß¤½½Á¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¤ª¤¦¤Á¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¤Ë¡£°ìÈÕÄÒ¤±¤³¤à¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾ø¤·ÌîºÚ¤È²¹¤«¤¤¤ß¤½½Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡£
¡Ú¼çºÚ¡ÛÆù½Á¥¸¥å¥ï¡Á¡ª·Ü¤Î¤«¤éÍÈ¤² °ìÈÕÄÒ¤±¹þ¤à
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬+ÄÒ¤±¤ë»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§515Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¡ãÄÒ¤±¹þ¤ß½Á¡ä
¤Ì¤ë¤ÞÅò 150ml
±ö ¾®¤µ¤¸1
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1
º«ÉÛ (5cm³Ñ)1Ëç
¡ã°á¡ä
¾®ÇþÊ´ Âç¤µ¤¸3
ÊÒ·ªÊ´ Âç¤µ¤¸3
ÍÈ¤²Ìý Å¬ÎÌ ¥ì¥â¥ó (¤¯¤·ÀÚ¤ê)1/4¸ÄÊ¬
¥ì¥¿¥¹ Å¬ÎÌ
·Ü¤â¤âÆù¤Î¸ü¤ß¤ò¶ÑÅù¤Ë¤·¤Æ¡¢Ç®¤ÎÄÌ¤ê¤¬¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ãÄÒ¤±¹þ¤ß½Á¡ä¤Îº«ÉÛ°Ê³°¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢±ö¤È¤¤Óº½Åü¤¬ÍÏ¤±¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£º«ÉÛ¤È·Ü¤â¤âÆù¤ò²Ã¤¨¡¢¥é¥Ã¥×¤ÇÍî¤È¤·³¸¤Î¤è¤¦¤ËÌ©Ãå¤µ¤»¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç°ìÈÕÃÖ¤¯¡£
¹³¶ÝÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£ÄÒ¤±¹þ¤à»þ´Ö¤ÏÄ´Íý»þ´Ö¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¿åµ¤¤ò¤¤é¤Ê¤¤¤È¡ã°á¡ä¤¬¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê´Îà¤òÇö¤¯Á´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
2. ¹³¶ÝÂÞ¤Ë¡ã°á¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£·Ü¤â¤âÆù¤òÆþ¤ì¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤ÆËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¤é¸ý¤òÊÄ¤¸¡¢Âç¤¤¯¿¶¤Ã¤Æ·Ü¤â¤âÆùÁ´ÂÎ¤ËÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
3. ·Ü¤â¤âÆù¤ÎÈé¤ÇÊñ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢Æù¤ò¥¯¥ë¥ê¤È´Ý¤á¡¢170¡î¤ÎÍÈ¤²Ìý¤ËÆþ¤ì¤ë¡£»þ¡¹ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÃæ¤Þ¤Ç²Ð¤òÄÌ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¶¯²Ð¤Ë¤·¤Æ¥«¥é¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤ë¡£¥ì¥¿¥¹¤È¶¦¤Ë´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥ì¥â¥ó¤òÅº¤¨¤ë¡£
·Ü¤ÎÈé¤ò³°Â¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¥£¤ËÍÈ¤²¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¾ø¤·ÌîºÚ¤Î¥Í¥®¥À¥ì
¾ø¤·´ï¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡¢Æé¤È¥¶¥ë¤Ç¾ø¤·´ï¤ËÊÑ¿È¡£¾ø¤·¤¿ÌîºÚ¤Ï´Å¤ß¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§195Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¥«¥Ü¥Á¥ã 1/8¸Ä
¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é 2ËÜ ¡ã¥Í¥®¥À¥ì¡ä
Çò¥Í¥® (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)5cm
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸1
¿Ý Âç¤µ¤¸1
¥´¥ÞÌý Âç¤µ¤¸1
¤¹¤êÇò¥´¥Þ Âç¤µ¤¸1
¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï5cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ï¼ï¤È¥ï¥¿¤ò¼è¤ê¡¢¸ü¤µ7mm¤¯¤é¤¤¤ËÀÚ¤ë¡£¡ã¥Í¥®¥À¥ì¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¤¥«¥Ü¥Á¥ã¤ò°ìÈÖ²¼¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥Ü¥Á¥ã¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¾ø¤·¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
2. ´ï¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¡ã¥Í¥®¥À¥ì¡ä¤òÅº¤¨¤ë¡£
¥«¥Ü¥Á¥ã¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤½¤Ã¤È´ï¤ËÀ¹¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥¹¡¼¥×¡¦½Á¡ÛÂçº¬¤ÈÍÈ¤²¤ÎÀÖ¤À¤·¤ß¤½½Á
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤ª¤ß¤½¤ò»È¤¦¤È¡¢ÄêÈÖ¤Î¤ª¤ß¤½½Á¤â¿·Á¯¤Ë¡£¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÀÖ¤ß¤½¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ë°ú¤¤¤¿¤À¤·¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§120Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ÌýÍÈ¤² 1Ëç
¤À¤·½Á 400ml
ÀÖ¤ß¤½ Âç¤µ¤¸2~3
ÌýÍÈ¤²¤ÏÇ®Åò¤ò¤«¤±¡¢ÌýÈ´¤¤ò¤¹¤ë¡£²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÉý1cm¤ÎÃ»ºýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ÀÖ¤ß¤½¤òÍÏ¤Æþ¤ì¡¢´ï¤ËÃí¤®Ê¬¤±¤ë¡£
¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Í¥®¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
