¾®³Ø¹»¤Î¹»³°³Ø½¬¤Ç¡Ö¾ø¤·¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ6Ç¯À¸ÃË»Ò2¿Í¤¬¤ä¤±¤É¡Ä´ù¤¬ÆÍÁ³ÅÝ¤ì¡È¾ø¤¹¤¿¤á¤Î¤ªÅò¡É¤¬¤«¤«¤ë »°½Å¡¦°Ë²ì»Ô¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»
Àè·î¡¢»°½Å¸©°Ë²ì»Ô¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Î¹»³°³Ø½¬¤Ç¡¢¾ø¤·¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ÃË»Ò»ùÆ¸2¿Í¤¬¤ä¤±¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾®³Ø¹»¤Î¹»³°³Ø½¬¤Ç¡Ö¾ø¤·¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ6Ç¯À¸ÃË»Ò2¿Í¤¬¤ä¤±¤É¡Ä´ù¤¬ÆÍÁ³ÅÝ¤ì¡È¾ø¤¹¤¿¤á¤Î¤ªÅò¡É¤¬¤«¤«¤ë »°½Å¡¦°Ë²ì»Ô¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»
°Ë²ì»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àè·î21Æü¡¢°Ë²ì»ÔÎ©¡¦Í§À¸¾®³Ø¹»¤¬»ÔÆâ¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢¾ø¤·¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤òºî¤ë¼Â½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢´ù¤¬ÆÍÁ³ÅÝ¤ì¡¢¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ò¾ø¤¹¤¿¤á¤Î¤ªÅò¤¬6Ç¯À¸¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸2¿Í¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃË»Ò»ùÆ¸2¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÉÂ±¡¤Ç¤ä¤±¤É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢ÄÌ±¡¤¬É¬Í×¤ÊÄøÅÙ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö°Æ¤òÇÄ°®¤·¤¿¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢»ÔÆâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ËÂÐ¤·¡¢³Ø¹»³°¤Î³èÆ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â´ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿È÷ÉÊ¤ËÎô²½¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢³Ø¹»³°¤Ç¤Î»ö°Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áÈ¯É½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£