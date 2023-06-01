¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÇÆüËÜ¿Í15¿ÍÊÝ¸î¡¡ÆÃ¼ìº¾µ½´ØÍ¿¤«
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¼óÅÔ¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤Ç¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¿Í15¿Í¤¬¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2·î20Æü¡¢¡Ö¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í15¿Í¤ò¹´Â«¤·¤¿¡×¤È¸½ÃÏÅö¶É¤«¤éÂç»È´Û¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15¿Í¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÂç»È´Û¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁ´°÷¤ÈÌÌ²ñ¤·ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸½ÃÏÅö¶É¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ú¤Â³¤Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢À¯ÉÜ¤Ï¡¢4·î¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤Îº¬Àä¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³ÆÃÏ¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¹´Â«¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£