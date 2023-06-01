¹©¾ì¤Ë¿¯Æþ¤·336Ëü±ßÁêÅö¤ÎÆ¼Àþ¤òÅð¤ó¤À¤« 38ºÐ¤ÎÃËÂáÊá¡Ä¡ÖÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅÅÀþ¤òÅð¤à»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿ÈÝÇ§ °¦ÃÎ¡¦Ë¶¶»Ô¼þÊÕ¤ÇµîÇ¯¤«¤éÆ±ÍÍ¤ÎÀàÅð»ö·ïÁê¼¡¤°
°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Î¹©¾ì¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢336Ëü±ßÁêÅö¤ÎÆ¼Àþ¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ë¶¶»Ô¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤«¤éÆ±ÍÍ¤ÎÀàÅð»ö·ï¤¬Ìó40·ïÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÀî»ÔÈ¬È¨Ä®¤Î±¿Á÷¶È¡¢ËÙÅºÍ¦»ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÙÅºÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î10Æü¡¢Ë¶¶»ÔÆâ¤Î¹©¾ì¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Æ¼ÀþÌó460¥¥í¡¢336Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²ÆÏ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¸å¡¢·Ù»¡¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÙÅºÍÆµ¿¼Ô¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ËÙÅºÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÅÀþ¤òÅð¤à»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯1·î°Ê¹ß¡¢Ë¶¶»Ô¼þÊÕ¤Ç¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÀàÅð»ö·ï¤¬Ìó40·ïÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£