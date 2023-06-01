¹â»ÔÁíÍýÂ¦¤¬¼«Ì±¤ÎÅöÁªÁ´µÄ°÷¤Ë¿ôËü±ßÁêÅö¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥ÈÇÛÉÛ¡¡¡Ö¤ª½Ë¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡¡ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë·ÚÎ¨¡×¼õ¤±¼è¤êµñÈÝ¤·¤¿µÄ°÷¤â¡Únews23¡Û
¹â»ÔÁíÍýÂ¦¤¬º£·î¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¡¢ÅöÁª½Ë¤¤Ì¾ÌÜ¤Ç¿ôËü±ßÁêÅö¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤â¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ç§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤¬º£·î8Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Î»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¡¢ÅöÁª½Ë¤¤¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¿ôËü±ßÁêÅö¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Ï¡¢¤Î¤·ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª½Ë¤¤¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤«¤éÀ¯¼£²È¤ËÂÐ¤¹¤ë¶âÁ¬¤Ê¤É¤Î´óÉÕ¤Ï¸¶Â§¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÛÉÛ¤ÎÌÜÅª¤ä¸¶»ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌîÅÞ¤ÎÄÉµÚ¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï24Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÁ´°÷°¸¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÂçÊÑ¸·¤·¤¤Áªµó¤ò·Ð¤ÆÅöÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÏ«¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¡¢º£¸å¤ÎµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ÆàÎÉ¸©ÂèÆóÁªµó¶è»ÙÉô¤È¤·¤Æ¡¢ÉÊÊª¤ò´óÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Î·Á¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤ò¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ËÅ¬Åö¤ÊÉÊÊª¤òÁª¤Ö»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢»öÌ³½ê¤Ç¤Î±þÀÜ¤ä²ñµÄ¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ë»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢À¯¼£³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤ò³ÆµÄ°÷¤Î¤´È½ÃÇ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÍ¼¿©²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤ÎÍ×Ë¾¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Î½àÈ÷¤äÅúÊÛ½àÈ÷¡¢º£Æü¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¤Ï¤¸¤á³°¸òÆüÄø¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤âº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÉÊ¤ËÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤Î»Ù½Ð¤Ë¤Ï¡¢À¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·ÚÎ¨¤À¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¼õ¤±¼è¤ê¤òµñÈÝ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹µÄ°÷¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÃæÆ»¤Î¾®Àî½ßÌéÂåÉ½¤ÏX¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¡Ø¹â»ÔÁíÍý¤è¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤«¡Ù¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ºâ¸»¤â´Þ¤á¸·¤·¤¯ÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê»öÂÖ¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤ÏµîÇ¯3·î¡¢Åö»þ¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤¬ÅöÁª1²ó¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷Â¦¤Ë¡¢10Ëü±ßÊ¬ÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤¬È¯³Ð¡£¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Âç¤¤ÊÈãÈ½¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐÇË»á¤Ï¼Õºá¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý¡ÊÅö»þ¡¦µîÇ¯3·î¡Ë
¡Ö¼Ò²ñÄÌÇ°¾å¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÊý¡¹¤Î´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÈÐªÎ¥¤ò¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÄËÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¹ñ²ñ¤Ç¡ÖÎòÂåÁíÍý¤â´·Îã¤È¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ä
ÀÐÇËÁíÍý¡ÊÅö»þ¡¦µîÇ¯3·î¡Ë
¡Ö¤½¤ì¤ÏÎòÂå¼óÁê¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï»ä¤ÏÁ´¤ÆÂ¸¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÅú¤¨¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤Î¸å¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï²¼Íî¤¹¤ë¤Ê¤ÉµÕÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¡¢µîÇ¯7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤ÏÅö»þÏ¢Î©¤Î¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ëÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂÇ·â¤È¤Ê¤ê¤¦¤ëº£²ó¤ÎÌäÂê¡£ÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ï·¸å,
Âçºå,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Âç³Ø,
³¤,
ÀÅ²¬,
»ûÅÄ²°,
¥Û¥Æ¥ë