¡ÖºÒ³²»Ù±ç·¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×1¹æÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ÄÌ¿®¼êÃÊ³ÎÊÝ¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤â
¤¤¤Ä¤â¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬ºÒ³²»Ù±ç¤ÎµòÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤È¡ÖKDDI¡×¤¬ÀéÍÕ¡¦ÉÙÄÅ»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÈºÒ³²»Ù±ç·¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¡É¤Î1¹æÅ¹¡Ö¥í¡¼¥½¥óÉÙÄÅÌ«Å¹¡×¤Ç¤¹¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡¦ÃÝÁýÄç¿®¼ÒÄ¹¡§
KDDI¤¬»ý¤Ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¥ê¥¢¥ë¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÃÊ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºÒ³²»Ù±ç¤¬Å¸³«¤Ç¤¤ë¡£
Ãó¼Ö¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤Ï¾å¶õ¤«¤é¡ÖÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¤Á¤Ë¹âÂæ¤ËÈòÆñ¤·¡¢³¤¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤ÉÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿×Â®¤Ë¼þÊÕ¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ÄÌ¿®¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤ËÈ÷¤¨¤¿±ÒÀ±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖStarlink¡×¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÍ×¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÄÌ¿®¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¤ò½õ¤±¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë»Ù±ç¤â¡£
È÷ÃßÁÒ¸Ë¤Ë¤Ï2¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å750ËÜ¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¼ÒÍÑ¼Ö¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤«¤é¤Ï¡¢ÅÅ¸»¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç²¹¤«¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹ÊÞ¤Î²£¤Ë¤Ï°æ¸Í¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÃ¯¤Ç¤âÀ¸³èÍÑ¿å¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞÆâ¤Î¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¹¹ð¤òÍøÍÑ¤·¤ÆºÒ³²¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑµÒ¤«¤é¤Ï¡ÖÄäÅÅ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ë¡×¡Ö¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¡Ë°ìÈÖ¤è¤¯¹Ô¤¯¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥½¥ó¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëËÉºÒ·±Îý¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÆü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Î¾ì¡É¤«¤é¡ÈºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡É¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
KDDI¡¦¾¾ÅÄ¹ÀÏ©¼ÒÄ¹¡§
ºÒ³²¤Î»þ¤Ë¤â¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¨¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡¦ÃÝÁýÄç¿®¼ÒÄ¹¡§
¡ÊÊ¿»þ¤Ï¡Ë¤è¤êË»¤·¤¤À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤è¤êÊØÍø¤ÊÂ¸ºß¡£Í»ö¤Î¤È¤¤Ï¥Æ¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤ÆÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¥í¡¼¥½¥ó¤ÏºÒ³²»Ù±ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç100Å¹ÊÞÀßÃÖ¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£