The Whoops¡¢2026Ç¯Âè°ìÃÆ¿·¶Ê¡Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡×ÇÛ¿®³«»Ï¡£½÷À¥Ù¡¼¥·¥¹¥È ¥¢¥µ¥Î¤Ë¤è¤ë½éÃ±ÆÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¶Ê
The Whoops¤¬2026Ç¯Âè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥µ¥Î¡ÊB¡Ë¤Ë¤è¤ë½éÃ±ÆÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¶Ê¡£ÃæÀÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢Æ±À¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¥¢¥µ¥Î¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤Ê²ÎÀ¼¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¶Ê¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ç²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬µã¤¯µã¤¯¥¢¥µ¥Î¤Ë¾ù¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥ä¥¿¡ÊVo, G¡Ë¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¤é¤ê¤È¸÷¤ë¡¢Ã¯¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ËÆÏ¤±¤ëÆü¾ï²Î¡£
2022Ç¯Ëö¤Ë¥¢¥µ¥Î¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÊG¡Ë¤È¤¤¤¦¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨4¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿The Whoops¡£¿·ÂÎÀ©5¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª²»¸»¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
°¦ÁÛ¿Ô¤«¤·¤ÆÊÌ¤ì¤¿Îø¿Í¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤é¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥à¥«¤Ä¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
¤Þ¤¡¡¢ÊÌ¤Ë¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¸å²ù¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÀöÂõ¤¹¤ë¤Î³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¤Õ¤È¡¢°Õ³°¤È¤¯¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¡¢¤È¤«»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤ì¤ÏÂçÌ¾¶Ê¤ò¤«¤¤¤¿¡ª¤È¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÂçÌ¾¶Ê¤³¤½¡¢Èà½÷¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¥¢¥µ¥Î¤µ¤ó¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÃ¯¤«¤Î»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ß¥ä¥¿(The Whoops)
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡×
2026.2.25 ÇÛ¿®
https://lnk.to/thewhoops_laundry
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡The Whoops ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡The Whoops ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡The Whoops ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë