¡¡Ëº¤ìÊªËÉ»ß¥¿¥°¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯MAMORIO¥·¥êー¥º¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºâÉÛ¤ä¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥±ー¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¿¥°¡×¤Ã¤Ý¤¤·Á¤Î¤â¤Î¤è¤ê¡¢¥«ー¥É·¿¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÊý¤¬¼ý¤Þ¤ê¤¬¤¤¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥«ー¥É¤òÌÜ°ìÇÕµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤ÈÂ¾¤Î¥«ー¥É¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Éû¼¡Åª¤Ê¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËºâÉÛ¤Ë¤Ï¥«ー¥É·¿¤Î¡ÖMAMORIO CARD¡×¤ò¥Ó¥·¥Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥±ー¥¹¤Ï¤Þ¤À¥«ー¥É·¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇMAMORIO CARD¤¬Âè2À¤Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÃ¤Ç¥Ý¥Á¤Ã¤¿¡£
ºâÉÛ¤Î¥«ー¥ÉÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËMAMORIO CARD¡£¤³¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏÌÜ°ìÇÕ¥«ー¥É¤ÇËä¤á¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¥Ý¥í¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á
¡¡»ý¤Á±¿¤Öµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥±ー¥¹¤ÎÊý¤ËÂè1À¤Âå¤ÎMAMORIO CARD¤ò¤ª²¼¤¬¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢ºâÉÛÍÑ¤Ë¿·¤·¤¤Âè2À¤Âå¤ò»È¤ª¤¦¡¢¤È¤¤¤¦º²ÃÀ¤À¡£²Á³Ê¤Ï6600±ß¤Ç¡¢Âè1À¤Âå¡Ê6578±ß¡Ë¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥«ー¥É¥ー¤ß¤¿¤¤¤Ê¥±ー¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢MAMORIO CARDÂè2À¤Âå
¡¡Âè1À¤Âå¤ÈÂè2À¤Âå¤Î°ìÈÖ¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢½¼ÅÅ¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£Âè1À¤Âå¤ÏQiÂÐ±þ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤Ë¤«¤¶¤·¤Æ½¼ÅÅ¤Ç¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Âè2À¤Âå¤Ï»È¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÅÅÃÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÅÃÓ¤ÏÌó4Ç¯´Ö»ý¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1Ç¯¤¢¤¿¤ê¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È1650±ß¡£Ëº¤ìÊª¤òËÉ»ß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ÏµöÍÆÈÏ°ÏÆâ¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Èó½¼ÅÅ¼°¤Î¤ª¤«¤²¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸ü¤ß¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤ËÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¸µ¤Î¥Î¥®¥¹¤ÇÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Âè1À¤Âå¤¬1.65mm¤¯¤é¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·Âè2À¤Âå¤Ï1.5mm¤Ç¡¢0.15mmÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÅÍÍ¾å¤ÏÂè2À¤Âå¤â1.65mm¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÄÂÎº¹¤È¤«¥Î¥®¥¹¤Î¶¸¤¤¤È¤«¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÁêÂÐÅª¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÇö¤µ
¥Î¥®¥¹¤ÇÂ¬¤ë¤È1.5mm¤À¤Ã¤¿
¡¡0.15mm¤Î°ã¤¤¤¬¼ÂÍÑ¾å´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Þ¤µ¤ËÈùÌ¯¤Ç¡¢ºâÉÛ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢½Å¤µ¤â¼ÂÂ¬11.6g¤«¤é10.6g¤Ë1g·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Çö¤¯¤Æ·Ú¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡¢¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¡ª
º¸¤¬Âè1À¤Âå¡¢±¦¤¬Âè2À¤Âå
¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥±ー¥¹¤ËÂè1À¤Âå¤ò°Ü¿¢¤·¤¿
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¢¥×¥ê¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤ÏNFC¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤«¤¶¤¹¤À¤±
¥á¥¤¥ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¿¥°·¿2¼ïÎà¡¢¥«ー¥É·¿2¼ïÎà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À½ÉÊÌ¾ È¯Çä¸µ ¼ÂÇä²Á³Ê MAMORIO CARD MAMORIO 6600±ß