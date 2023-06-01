¡ÖACEesÆá¿Ü¤ò¸«½¬¤¨¡×¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ÎÃÄÂÎÀï¤Ç´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡È¿È¾¡¼ê¥×¥ì¡¼¡É¤·¤ÆÊªµÄ¾ú¤¹
¡¡2·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ Q¤µ¤Þ!!¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª´ê¤¤Âà½ê¤·¤Æ¡×Î®½Ð¤·¤¿¸µAmBitious¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÈþ½÷¤Î¥Ç¡¼¥ÈÉ÷·Ê
¸½Ìò¤ÎÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Î³ØÀ¸
¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÏÌ¾Êª´ë²è¡Ø¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼STUDY¡ÙÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Î½Ð¿È¼Ô¤¬·ãÆÍ¡£¤½¤ÎÀ¾·³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î±ºÎ¦ÅÍ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï2021Ç¯10·î¡¢SUPER EIGHTÂçÁÒÃéµÁ¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥°¥ë¡¼¥×AmBitious¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Î©Ì¿´ÛÂç³Øºß³ØÃæ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¿¨¤ì¹þ¤ß¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥í¥¶¥ó±§¼£¸¶»Ëµ¬Î¨¤¤¤ëÀ¾·³¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ±º¤¬Ä©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ëÀ¸¤Êª¤òÅú¤¨¤ëÌäÂê¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼10¿Í¤Ç1¿Í1Ìä¤º¤Ä¡¢240ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¹ç·×10ÌäÀµ²ò¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£1ÈÖ¤«¤é10ÈÖ¤Þ¤Ç¤ÎÈÖ¹æ¤ò1¤ÄÁª¤Ö¤È¡¢ºÇ½é¤ÏÀµ²ò¤Î¡È¤É¥¢¥Ã¥×²èÁü¡É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢½ù¡¹¤Ë²èÌÌ¤¬°ú¤¤¤Æ¤¤¤¡¢²¿¤ÎÀ¸¤Êª¤«Ê¬¤«¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Àµ²ò¤·¤Ê¤¤¤È¼¡¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÏ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢1¿Í¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¹¤®¤ë¤Î¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡³«»ÏÄ¾¸å¡¢±º¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö10ÈÖ³«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¡¼¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¤ÎÀ¸¤Êª¤Ê¤Î¤«È½ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸«¤ë¤ä°ì½Ö¤ÇÈÖ¹æ¤òÊÑ¹¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅú¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤É¤ó¤É¤óÊÌ¤ÎÈÖ¹æ¤ò³«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯2ÈÖ¤Ç¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤òÀµ²ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç»Ä¤ê170ÉÃ¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Åú¤¨¤ë»þ´Ö¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢10Ìä¥¯¥ê¥¢¤Ê¤é¤º¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤òÅú¤¨¤ë¥º¡¼¥à¥¢¥¦¥ÈÌäÂê¤Ç¤âÀ¾·³¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿±º¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤òÆ³¤½Ð¤¹¤Þ¤ÇÌó110ÉÃ¤òÍ×¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢Â³¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ô»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡Õ¤ÈÍÊ¸î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÔÂ°ú¤ÃÄ¥¤ë¿Í¤¤¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡Õ¡Ô±º¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤¹¤®¤Æ¤À¤ë¤¤¡Õ¡ÔÄÞº¯»Ä¤¹¤Ê¤é¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Õ¤È¡¢ÌÜ¤ËÍ¾¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¥×¥ì¡¼¤ò¤È¤¬¤á¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷ºî²È¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤òÀ¸¤«¤·¤¿³èÌö¤¬¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤µ¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¤ÎACEesÆá¿ÜÍºÅÐ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸ÌîºÚ¡¦²ÌÊª¤Î¥º¡¼¥à¥¢¥¦¥ÈÌäÂê¤Ç¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà¤Ï¤¹¤°¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²èÌÌ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤ÈÅú¤¨¤ë¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¾¤ÎÃç´Ö¤âÇ§¼±¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ÆSNS¾å¤Ç¤â¡ÔÆá¿Ü¤ò¸«½¬¤¨¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò°Õ¼±¤·¤¿Î©¤Á²ó¤ê¤â¸ù¤òÁÕ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÆá¿Ü¤µ¤ó¤Î¤¤¤ëÅì·³¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Û¤í¶ì¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£