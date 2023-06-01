¥³¥È¥Ö¥¥ä¡¢ÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à¤è¤ê¡Ö°ì¾ò À±Íå¡Ú¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°°áÁõ¡Û¡×2·î25ÆüÈ¯Çä
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö°ì¾ò À±Íå¡Ú¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°°áÁõ¡Û¡×¤ò2·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï8,250±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ÖÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à¡×¤è¤ê¡¢¡Ö°ì¾ò À±Íå¡×¤ò¥Á¥¢Éô¤Î°áÁõ¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡À±Íå¤Î¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤Î¥µ¥¤¥É¥Æー¥ë¤Ï¡¢¤æ¤ë¤¤¥¦¥§ー¥Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤ÌÓÂ«´¶¤È¥¨¥¢¥êー´¶¤ò¥Æー¥Þ¤ËÂ¤·Á¡£Á°È±¤Î¥á¥Ã¥·¥åÉôÊ¬¤Ï¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â´°À®¥¤¥áー¥¸¤Ë¶á¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°áÁõ¤Î¶»¸µ¤Ë¤¢¤ëÀÄÉôÊ¬¤ÎÇò¥é¥¤¥ó¤ÏÅÉÁõºÑ¥Ñー¥Ä¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¶»Éô¤«¤éÊ¢Éô¤Î´ØÀá¹½Â¤¤ÇÁ°¶þ¤ß¤ä¹øÈ¿¤é¤·¤Î»ÑÀª¤â²ÄÇ½¡£¼ó¤Î¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤ÏÁ°¸å¥¹¥é¥¤¥É¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤É½¾ðÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆÃÄ¹
É½¾ð¥Ñー¥Ä ÅÉÁõºÑ¤ß¥¿¥¤¥×/Ì¤ÅÉÁõ¥¿¥¤¥×
¡¡É½¾ð¥Ñー¥Ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿·µ¬Â¤·Á¤Ç4¼ïÎà¤¬ÉÕÂ°¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÂç¹¥¤´é¡×¤ä¿ÆÌ©¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ë¥è¥Ë¥è´é¡×¡¢¡Ö´ë¤ß´é¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ¤ä¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë»þ¤Î¡Ö¤·¤ç¤Ü¤ó´é¡×¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌÜÀþ¤Î¸þ¤¤¬°Û¤Ê¤ë¿åÅ¾¼Ì¼°¥¢¥¤¥Ç¥«ー¥ë¤¬ÉÕÂ°¡£Ì¤ÅÉÁõ¥¿¥¤¥×¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¤òºî¤ì¤ë¡£
º¹¤·ÂØ¤¨¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä
¡¦²ÄÆ°¼°¤ÎÏÓ¤äµÓ¤Î¤Û¤«¤Ë¸«±Ç¤¨½Å»ë¤Î¡Ö¸ÇÄê¥Ýー¥ºÍÑ¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä¡×¤¬ÉÕÂ°¡£
¡¦Éª¤ò¿¼¤¯¶Ê¤²¤¿³ÑÅÙ¤ä¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¿¤Ð¤·¤¿ÏÓ¥Ñー¥Ä¤¬º¸±¦Ê¬ÉÕÂ°¡£
¡¦É¨¤ò¿¼¤¯¶Ê¤²¤¿³ÑÅÙ¤ÎµÓ¤¬º¸±¦Ê¬ÉÕÂ°¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ýー¥º¤òÁÏ¤ê½Ð¤»¤ë¡£
2¼ïÎà¤Î¥¹¥«ー¥È¥Ñー¥Ä
¡¡Î©¤Á»ÑÍÑ¤Î¡ÖÄÌ¾ï¥¿¥¤¥×¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Á¥¢¥Ýー¥ºÍÑ¤Î¡Ö¤Ê¤Ó¤¥¿¥¤¥×¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥Ý¥ó¥Ý¥ó
¡¡¥Á¥¢¥êー¥Àー¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤Î¡Ö¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡×¤Ïº¸±¦Ê¬ÉÕÂ°¡£ÆâÉô¤Î3mm·Â¥°¥ê¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¹½Â¤¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ûー¥ë¥É¤Ç¤¤ë¡£º¸±¦¤Ç·Á¾õ¤¬°ã¤¦¾å¤Ë¥ì¥¤¥äー¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÒÂ¦5¥Ñー¥Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê»ÅÍÍ¡£
À®·¿¿§
¡¡·ò¹¯Åª¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Î¥Á¥¢°áÁõ¤Ï¡Ö¥¤¥¨¥íー¡×¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡¢¡Ö¥Ö¥ëー¡×¤Î¿§Ê¬¤±¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ìÉô¤òÅÉÁõºÑ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥¤¥áー¥¸¤Ë¶á¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¥¥ó¥«¥éー¤ÏA¤òºÎÍÑ¡£È¯ÇäÃæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍ·¤Ù¤ë¡£
Å¸¼¨ÍÑ¥Ùー¥¹
¡¡Ìô»Õ»û µ×±ó¤ÈÆ±¤¸¤¯²ÄÆ°¼°¤Î»ÙÃì¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óÍÑ¤Î¥Ùー¥¹¤òºÎÍÑ¡£À®·¿¿§¤ÏÀ©ÉþÈÇ¤Î¥Ùー¥¹¤ÈÆ±¤¸¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÕÂ°ÉÊ
(1)°ì¾òÀ±ÍåËÜÂÎ¡ß1
(2)¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ñー¥Ä1¼ï¡Ö¥µ¥¤¥É¥Æー¥ë¡×¡ß1
(3)Á°È±¥Ñー¥Ä2¼ï¡ß³Æ1¡ÖÄÌ¾ï¥¿¥¤¥×¡×¡Ö¥á¥¬¥ÍÂÐ±þ¥¿¥¤¥×¡×
(4)ÅÉÁõºÑ¤ßÉ½¾ð¥Ñー¥Ä4¼ï¡ß³Æ1¡ÖÂç¹¥¤´é¡×¡Ö¥Ë¥è¥Ë¥è´é¡×¡Ö´ë¤ß´é¡×¡Ö¤·¤ç¤Ü¤ó´é¡×
(5)Ì¤ÅÉÁõÉ½¾ð¥Ñー¥Ä4¼ï¡ß³Æ1¡ÖÂç¹¥¤´é¡×¡Ö¥Ë¥è¥Ë¥è´é¡×¡Ö´ë¤ß´é¡×¡Ö¤·¤ç¤Ü¤ó´é¡×
(6)¼ê¼ó¥Ñー¥Ä12¼ï¡ßº¸±¦³Æ1
¡Ö»Ø¥Ïー¥È¡×¡Ö¤¬¤ª¤¬¤ª¡×¡Ö¥Ôー¥¹¡×¡Ö»ý¤Á¼ê¡ÊÄÌ¾ï¡Ë¡×¡Ö»ý¤Á¼ê¡Ê¶¹¡Ë¡×¡Ö»ý¤Á¼ê¡Ê¹¡Ë¡×¡Ö»ý¤Á¼ê¡Ê´Ý¡Ë¡×¡Ö°®¤ê¼ê¡×¡Ö»Ø¤µ¤·¼êA¡×¡ÖÊ¿¼ê¡×¡ÖÅ¦¤Þ¤ß¼ê¡×¡Ö3mm¼´Ê¿¼ê¡×
(7)¸ÇÄê¥Ýー¥ºÍÑÏÓ¥Ñー¥Ä¡Ö¿¤Ð¤·¥¿¥¤¥×¡×¡Ö¶Ê¤²¥¿¥¤¥×¡×¡ß³Æº¸±¦Ê¬
(8)¸ÇÄê¥Ýー¥ºÍÑµÓ¥Ñー¥Ä¡Ö¶Ê¤²¥¿¥¤¥×¡×¡ßº¸±¦Ê¬
(9)¥¹¥«ー¥È¥Ñー¥Ä2¼ï¡ß³Æ1
(10)¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡ßº¸±¦Ê¬
(11)Å¸¼¨ÍÑ¥Ùー¥¹¡ß1
(12)¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÂÐ±þ¼ó¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡ß1
(13)¿åÅ¾¼ÌÉ½¾ð¥Ç¥«ー¥ë¡ß1
¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥éーÊÑ¹¹¥Ñー¥Ä¡×
¢¨¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¥¢¥¤¥³¥ó¤ä¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÎÉ½µ¤¬¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤«¤éÌµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö°ì¾ò À±Íå¡Ú¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°°áÁõ¡Û¡×°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
(C) KOTOBUKIYA
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»£±ÆÍÑ¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£