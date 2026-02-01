¡Ö²Ö³¤Í¤²ê-The Rolling Riceball-¡×¥ì¥Ó¥åー¡Ú³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Û¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢ÌöÆ°´¶ËþºÜ¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¿ôÃÍ¤ò»ý¤ÄÆùÂÎ¡É¤òÎ©ÂÎ²½
¡¡¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÊä·çÆþ³Ø¤Ç½éÀ±³Ø±à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö²Ö³¤Í¤²ê¡×¤ÎÅÉÁõºÑ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¥³¥È¥Ö¥¥ä¤«¤éÅÐ¾ì¡£1·îÈ¯Çä¤Î¡Ö²Ö³¤ºéµ¨-Fighting My Way-¡×¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ2·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë°éÀ®¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö²Ö³¤Í¤²ê¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡£¥²ー¥àÆâ¤Î½é´üPSSR¥«ー¥É¡¢¤½¤·¤Æ²Ö³¤Í¤²ê¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖThe Rolling Riceball¡×¤Î°áÁõ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ö³¤Í¤²ê-The Rolling Riceball-
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤ÏÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÉ±ºêè½ÇÈ-clumsy trick-¡×¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡Ö²Ö³¤ºéµ¨-Fighting My Way-¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢Âè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö²Ö³¤Í¤²ê-The Rolling Riceball-¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö³ë¾ë¥êー¥ê¥ä-ÇòÀþ-¡×¡¢¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ-Luna say maybe-¡×¡¢¡Ö¿ÁÃ«ÈþÎë-¥Ä¥¥Î¥«¥á-¡×¤Î¾¦ÉÊ²½¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤âº£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö²Ö³¤Í¤²ê¡×¤Ï¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö²Ö³¤ºéµ¨¡×¤È¤Î´Ø·¸À¤ä¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¸«¤É¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¡ÖRolling Riceball¡×¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç²Ä°¦¤¤°áÁõ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö²Ö³¤Í¤²ê-The Rolling Riceball-¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÂ¤·Á¡¢ºÌ¿§¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏÈ´·²¤Î¸µ¥¢¥¹¥êー¥È¡£Êä·çÆþ³Ø¤Ç½éÀ±³Ø±à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿²Ö³¤Í¤²ê¤È¤Ï¡©
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¤Í¤²ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë½éÀ±³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë²Ê¤ËÊä·çÆþ³Ø¤·¤¿¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏÈ´·²¤Î¸µ¥¢¥¹¥êー¥È¡£¥²ー¥à¤Ç¤Ï¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æþ³Ø¼°¤ËÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö²Ö³¤ºéµ¨¡×¤Î¤³¤È¤¬ÂçÂçÂçÂçÂç¹¥¤¤Ç¡¢¿´¤«¤éÂº·É¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¡¢ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤¿¤·¤ÎÌ´¤Ï¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢À¸ÅÌ²ñ¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ÉÈó¾ï¤Ë³èÈ¯¤Ê½÷¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ï½éÀ±³Ø±à¤ÎÁ´À¸ÅÌÃæ¡¢¾å°Ì1¡ó¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î²Î¾§¤ä¥À¥ó¥¹¡¢É½¸½ÎÏ¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤³¤½Ì¤·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÁí¹çÎÏ¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¡Ö²Ö³¤ºéµ¨¡×¤È¾¡Éé¤·¡¢Éé¤±Â³¤±¤ë¤âÀøºßÇ½ÎÏ¤Èºéµ¨¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤½¤ÎÇØÃæ¤òÌÔ¥¹¥Ôー¥É¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡Ú³Ø¥Þ¥¹¡Û²Ö³¤ Í¤²ê ¾Ò²ðPV¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Û¡Û ¡Ú½éÀ±³Ø±à ¡ÖThe Rolling Riceball¡×Official Music Video (HATSUBOSHI GAKUEN - The Rolling Riceball)¡Û
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤Ï¥²ー¥àÆâ¤ÎPSSR¥«ー¥É¡Ö²Ö³¤Í¤²ê-The Rolling Riceball-¡×¤ò¸µ¤ËÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê²Ö³¤Í¤²ê¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÅÐ¾ì
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö²Ö³¤Í¤²ê-The Rolling Riceball-¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÏÀµÌÌ¡¢Å·ÌÌ¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ¤¬¸«¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¦ÌÌ¡¢ÇØÌÌ¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥¤¥áー¥¸¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥©¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤ÁõÃú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛ¿§¤â¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ú¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Û
ÀµÌÌ
ÇØÌÌ
Â¦ÌÌ
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÏËÜÂÎ¤ÈÂæºÂ¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ê¥¹¥¿ー¤ÏÊÝ¸î¥·ー¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¿§°Ü¤ê¤¬ËÉ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂæºÂ¤Ï½éÀ±³Ø±à¤Î¹»¾Ï¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ëº¹¤·¹þ¤ßÉôÊ¬¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ¤Î±¦Â¤ÈÀÜÂ³¤·¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÊý¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ¤ÏÎ¾ÏÓ¤ÈÆ¬Éô¤¬¼è¤ê³°¤·¤¬¤Ç¤¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¥³¥È¥Ö¥¥ä¸ÂÄêÆÃÅµ¤Î¡ÖÉ½¾ðÂØ¤¨¥Ñー¥Ä2¼ï¡×¤Î¸ò´¹¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæºÂ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ
ÂæºÂ¤ÏÆ±¼Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¶¦ÄÌ¤Î½éÀ±³Ø±à¤Î¹»¾Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÂæºÂ¤ÎÆÍµ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î±¦Â¤òº¹¤·¹þ¤à
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ¤ÏÁ´¹âÌó253mm¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¿ôÃÍ¤ò»ý¤ÄÆùÂÎ¡×¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¡¢ÊÒÂ¤ò¾å¤²¤¿ÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥Ýー¥º¤ä¡¢Æ¬¾å¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¥Þー¥¯¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¼ê¤ÎÉ½¸½¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥«ー¥È¤ÎÂ¤·Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õー¥É¤Î¤Ä¤¤¤¿¾åÃå¤ÎÉ³¤Ê¤É¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê²Ö³¤Í¤²ê¤é¤·¤¤Æ°¤¤¬¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¯¤·Ðíâ×¤«¤é»£±Æ
¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê²è³Ñ¡£¥¹¥Æー¥¸¤ò¸«¤ë¥Õ¥¡¥ó»ëÅÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë
¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×
°áÁõ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ä¥Ü¥¿¥ó¤âºÙ¤«¤¯Â¤·Á¡£¥¹¥«ー¥È¤Î¿þ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¥Þー¥¯¤âºÙ¤«¤¯ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÇØÌÌ¤Ç¤Ï¥Õー¥É¤ÎÂ¤·Á
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥Öー¥Ä¡£ìûÉôÊ¬¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤Ç°ÂÄê´¶¤¢¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥µ¥¤¥É¥·¥Ë¥è¥ó¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤È±·¿¤ÏÌÓÀè¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤äÈ±¤ÎÎ®¤ì¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤Ï¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¥ê¥Ü¥ó¤Ï±ð¾Ã¤·¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¥Þー¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°áÁõ¤Ï¥Ý¥Ã¥×¤Ê°õ¾Ý¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤ËÀÖ¤Îº¹¤·¿§¤¬±Ç¤¨¤ëºÌ¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¾åÈ¾¿È¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¹ø²ó¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¹¤¬¤ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥¹¥«ー¥È¤ÇÂ¸ºß´¶¤¢¤ëÂ¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¾åÈ¾¿È¤ÈÄ¹¤¤µÓÀþ¤Ç¸µ¥¢¥¹¥êー¥È¤é¤·¤¤·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥«ー¥È¤Î¥Õ¥ê¥ë¤â¥¤¥¨¥íー¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÇÁØ¤¬Ê¬¤«¤ì¡¢ËÝ¤Ã¤¿²Õ½ê¤Î¿§¤Î°ã¤¤¤¬°ìÁØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢Á´ÂÎ¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥É¥·¥Ë¥è¥ó¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë
ÌöÆ°´¶¤¢¤ëÉ³¤ÎÂ¤·Á¡£¥Ü¥¿¥ó¤â¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°
¥¹¥«ー¥È¤ÏÊÔ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿É³¤ä¿þ¤Î¥Þー¥¯¤Ê¤É¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Õ¥ê¥ë¤Ï4ÁØ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ëÂ¤·Á
¥Öー¥Ä¤Ë¤â»°³ÑÂ¤·Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¥â¥Áー¥Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë
·¤Î¢¤âÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ª¤Ë¤®¤ê¥â¥Áー¥Õ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿
¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤âºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢É®¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤ÏÉ½¾ð¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥¤¥áー¥¸¤ÎÂç¤¤¯ÌÜ¤ò³«¤¤¤Æ¾¯¤·¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ·¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¸ý¸µ¤âÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°»õ¤Þ¤ÇÂ¤·Á¤µ¤ìÎ©ÂÎ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÎ©ÂÎ²½
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÉ½¾ðÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¡×¤¬2¼ïÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉ½¾ðÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¡×¤ÏÁ°È±¥Ñー¥Ä¤ò³°¤·¤ÆÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡É½¾ð¤Ï¼«¿®¤Ë°î¤ì¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿´é¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö²Ö³¤ºéµ¨-Fighting My Way-¡×¤ÎÆÃÅµÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¤ËÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤¹¤¬»ÐËå¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö²Ö³¤Í¤²ê¡×¤ÎÁ´ÎÏ´¶¤ä¿Í²û¤Ã¤³¤¤°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÉ½¾ð¥Ñー¥Ä
¡Ö¤Õ¤Ã¤Õ¤Ã¤Õー¡×¤È¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¥²ー¥àÆâ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Î¡Ö¤³¤ì¤Ç¤É¤¦¤À¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¡×¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦
ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿É½¾ð¥Ñー¥Ä
¡Öº£Æü¤Î¤¢¤¿¤·¤Ï¡¢Àä¹¥Ä´¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤È¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¾Ð´é
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡Ö²Ö³¤ºéµ¨-Fighting My Way-¡×¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡£¥Ýー¥º¤Îº¹¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥²ー¥àÆâ¤Î¿ÈÄ¹º¹¤ä»ÐËå¤é¤·¤¤¿ÆÏÂÀ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÎÉ½¾ð¤ÇÊÂ¤Ù¤¿»þ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÁØ´¶¤¸¤é¤ì¡¢Â·¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ÈÄË´¶¤·¤¿¡£
¡Ö²Ö³¤ºéµ¨-Fighting My Way-¡×¡Ê±¦¡Ë¤È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÎÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
Æ±¤¸¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä²Ö³¤»ÐËå
¡¡¾¯¤·ÇØ·Ê¤ò¹çÀ®¤·¤Æ¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£MV¤ä¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤É¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤µ±¤¤È²Ä°¦¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°Ê¾å¡¢¡Ö²Ö³¤Í¤²ê-The Rolling Riceball-¡×¥ì¥Ó¥åー¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö²Ö³¤Í¤²ê¡×¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¹½ê¤äÂ¸ºß´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¤Î²Ä°¦¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂ¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°áÁõ¤â¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥åー¥È¤Ê²¦Æ»¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸µµ¤°î¤ì¤ë²Ö³¤Í¤²ê¤ÎÌöÆ°´¶¤Î±é½Ð¤¬¿ï½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ë¤âÆ°¤¤À¤·¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²Ö³¤ºéµ¨-Fighting My Way-¡×¤ÈÊÂ¤Ù¤¿»þ¤Î¿ÆÏÂÀ¤Ï¡¢¥²ー¥à¤Ç¤Î°õ¾Ý¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ´¶³´¿¼¤¤¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÎÉ½¾ð¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ä¤Î¤â´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡º£¸å¤â¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Î¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö²Ö³¤Í¤²ê-The Rolling Riceball-¡×¾¦ÉÊ³µÍ×
³«È¯¡¦È¯Çä¸µ¡§¥³¥È¥Ö¥¥ä
2·î18Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§26,950±ß
¥¹¥±ー¥ë¡§1/7
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó253mm¡ÊÂæºÂ´Þ¤à¡Ë
À½ÉÊ»ÅÍÍ¡§PVCÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ
THE IDOLM@STER TM ¡õ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.